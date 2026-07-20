Ce înseamnă batch cooking și de unde provine termenul

Întrebarea ”ce mâncăm astăzi?” apare de cele mai multe ori fix în momentele în care avem cel mai puțin timp și energie pentru a-i găsi un răspuns. După o zi de lucru, ideea de a verifica ce ingrediente avem, de a găti și apoi de a spăla vasele poate transforma masa de seară într-o problemă.

Batch cooking-ul propune o schimbare sau mai degrabă o întoarcere la gătitul traditional. În loc să reluăm întregul proces în fiecare zi, grupăm o parte importantă a muncii într-o singură sesiune de gătit și pregătim în avans mâncarea pentru mai multe zile.

Expresia provine din limba engleză. Cuvântul batch desemnează o cantitate de produse realizate în cadrul aceleiași operațiuni, iar batch cooking s-ar traduce, aproximativ, prin ”gătit pe loturi/în tranșe” sau ”gătit în pachete”. În realitate, termenul descrie o practică foarte familiară, să gătești o oală mai mare de supă, tocăniță ori mâncare de legume, să fierbi mai multe porții de cereale sau să pregătești ingrediente care vor fi folosite la mesele următoare.

Batch cooking, între trend și tradiție

Batch cooking-ul nu are un inventator și nici o dată precisă de apariție, mai ales că ideea în sine nu e una inedită. Oamenii au gătit cantități mari de mâncare cu mult înainte ca practica să primească o denumire englezească.

Și în bucătăria tradițională românească există numeroase forme de gătit în avans. Supele, ciorbele, sarmalele, tocănițele, fasolea se făceau rareori într-o singură porție.

Diferența este că batch cooking-ul contemporan transformă această deprindere într-un sistem adaptat programului modern.

Ideea s-a apropiat de ceea ce în spațiul anglofon se numește ”meal prep”, adică planificarea și pregătirea meselor în avans. Popularitatea sa a crescut odată cu schimbarea stilului de viață, programe de lucru aglomerate, familii în care adulții lucrează, navetă, interes pentru alimentația echilibrată și nevoia de a controla cheltuielile.

Internetul și rețelele sociale au făcut metoda mai vizibilă, mai ales prin imaginile cu porții identice așezate în caserole. Totuși, aceasta este doar una dintre variantele sale și nu neapărat cea mai flexibilă.

Care este diferența dintre meal prep și batch cooking

Batch cooking-ul și meal prep-ul se suprapun în idei, dar nu sunt perfect identice. Meal prep poate însemna simpla porționare a unor gustări sau pregătirea prânzului pentru ziua următoare. Batch cooking presupune, în sens strict, folosirea unei sesiuni de gătit pentru a face mai multe porții ori mai multe componente care vor fi consumate ulterior. Uneori se gătesc preparate complete, alteori numai elementele de bază.

Cum poți pune în practică batch cooking-ul

Batch cooking-ul nu înseamnă obligatoriu să petreci toată duminica în bucătărie și nici să mănânci același fel de mâncare cinci zile la rând. O sesiune de gătit poate dura o oră, două sau mai mult, în funcție de familie și de numărul meselor planificate. Importantă este coordonarea, alegerea unor preparate care folosesc ingrediente comune și folosirea simultană a aragazului, cuptorului și a timpilor de așteptare, pentru a economisi timp.

De pildă, în cuptor se pot coace două tăvi cu legume și carne, în timp ce pe aragaz fierbi orezul și o supă.

Năutul copt poate deveni gustare, garnitură sau ingredient pentru o salată. Un sos de roșii poate fi folosit într-o porție de paste, într-o mâncare de fasole și, cu alte condimente, la prepararea unei shakshuka.

Puiul copt poate fi servit în prima zi cu legume, iar mai târziu într-o lipie sau într-o salată. Astfel, pregătirea preparatelor de bază este comună, dar mesele nu trebuie să fie identice.

Metode de batch cooking

Există două modele principale de batch cooking promovate pe internet și pe rețelele de socializare.

Primul constă în gătirea completă a preparatelor, urmată de porționarea lor în caserole. Este potrivit pentru supe, tocănițe, curry, sosuri, lasagna, chiftele și alte mâncăruri care se păstrează sau se congelează bine.

Batch cooking (Foto Shutterstock)

Al doilea model presupune ca ingredientele să fie spălate, tăiate, fierte ori coapte separat și sunt combinate diferit în cursul săptămânii. Această variantă oferă mai multă libertate și reduce senzația de monotonie.

Ingrediente pregătite în avans (Foto Shutterstock)

Avantajele batch cooking-ului

Conceptul de batch cooking a devenit atât de popular, tocmai pentru că are o mulțime de avantaje.

Economie de timp

Cel mai evident avantaj este economia de timp, deși nu înseamnă neapărat că timpul total de gătire se reduce spectaculos. Câștigul provine din faptul că nu mai stai să gătești zilnic.

Legumele sunt spălate o singură dată, cuptorul este încălzit o dată, blatul este curățat după o sesiune mai mare, iar deciziile legate de meniu sunt luate dinainte. În serile aglomerate, o masă poate necesita numai încălzire sau asamblare.

Nu mai trebuie să decizi zilnic ce faci de mâncare

Este redusă și povara deciziilor zilnice. Când frigiderul conține deja o bază de mâncare pregătită, probabilitatea de a recurge din impuls la produse de tip fast-food, la semipreparate sau la comenzi costisitoare poate scădea.

O alimentație variată și posibil mai sănătoasă

Planificarea meselor poate contribui și la o alimentație mai variată și mai bine structurată.

Un studiu observațional realizat pe peste 40.000 de adulți din Franța a găsit o asociere între planificarea meselor, o calitate și o varietate mai bună a dietei și o probabilitate mai mică de obezitate.

Batch cooking-ul poate susține obiceiuri sănătoase, dar nu transformă automat orice meniu într-unul echilibrat. Dacă sunt pregătite în avans numai alimente foarte sărate, prăjite sau fără legume legume, simpla organizare nu le schimbă valoarea nutritivă.

Reducerea cheltuielilor

Batch cooking-ul poate reduce și cheltuielile. Un plan clar limitează cumpărăturile făcute la întâmplare, permite utilizarea aceluiași ingredient în mai multe feluri și ajută să profităm de oferte sau a pachete mai mari.

Metoda poate limita risipa alimentară. Meniul este construit pornind de la ce există deja, iar ingredientele cumpărate au o destinație precisă. Resturile pot fi congelate în porții mici, ușor de folosit. Recipientele mici se răcesc și îngheață mai repede și permit decongelarea cantității necesare, ceea ce poate preveni risipa, potrivit recomandărilor University of Minnesota.

Confort psihologic în perioade aglomerate

Nu trebuie ignorat nici confortul psihologic. Pentru unele persoane, existența câtorva mese pregătite în avans, în frigider, oferă o senzație reală de ordine și stabilitate. Batch cooking-ul poate fi deosebit de util în perioade solicitante, după nașterea unui copil, în sesiunile de examene, în săptămâni cu multe deplasări sau atunci când cineva din familie nu poate găti zilnic.

Limitele și dezavantajele metodei

Batch cooking-ul nu se potrivește tuturor și nici tuturor etapelor vieții.

Este nevoie să aloci timp pentru planificare și gătire. De asemenea, e nevoie și de suficient spațiu în frigider sau congelator, precum și de recipiente potrivite, bine închise și ușor de etichetat. Achiziționarea lor presupune un cost inițial.

Monotonia este un alt dezavantaj posibil. Repetarea aceleiași mese poate reduce plăcerea de a mânca, iar unele preparate își pierd textura după refrigerare. Frunzele fragede se ofilesc, alimentele crocante se înmoaie, iar anumite sosuri se separă.

Soluția nu este pregătirea unui număr și mai mare de rețete, ci alegerea unor componente versatile și păstrarea separată a sosurilor, verdețurilor și elementelor crocante.

Planificarea prea strictă poate elimina și spontaneitatea. Este posibil ca miercuri să nu mai avem poftă de felul ales duminică sau să apară o invitație neașteptată. De aceea, un sistem realist lasă loc pentru una sau două mese neplanificate și congelează din timp porțiile care probabil nu vor fi consumate în primele zile.

De ce să ții cont când aplici metoda batch cooking

Batch cooking-ul funcționează cel mai bine atunci când este tratat ca un instrument, nu ca un concept rigid. Nu este obligatoriu ca frigiderul să conțină un șir perfect de caserole identice, ca în reel-urile de pe social media.

Pentru o persoană, metoda poate însemna două supe congelate și o tavă de legume, pentru alta, pregătirea prânzurilor pentru zilele de lucru, iar pentru o familie, un sos făcut în avans, o garnitură, două surse de proteine și câteva legume care pot fi combinate ulterior.

După câteva încercări devine mai ușor de observat ce se consumă, ce se păstrează bine și ce cantități sunt potrivite. Abia apoi sistemul poate fi extins.

Practicat cu flexibilitate, cu un meniu echilibrat și cu respectarea regulilor de păstrare, conceptul poate economisi timp și bani, poate reduce risipa și poate face mâncarea gătită acasă mai accesibilă. Practicat fără măsură, poate conduce la oboseală, monotonie și alimente uitate în frigider.

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Idei de rețete potrivite pentru batch cooking

Pentru mai multă varietate, aceleași ingrediente pot fi combinate diferit. De exemplu, puiul copt poate deveni garnitură pentru orez, umplutură pentru lipie sau ingredient într-o salată.

Supe și ciorbe: supă cremă de legume, ciorbă de linte, supă de pui, de perișoare sau de văcuță.

Tocănițe: tocăniță de vită, gulaș, mâncare de mazăre cu pui sau curry de năut.

Preparate la cuptor: lasagna, musaca, ardei umpluți, chiftele sau legume gratinate.

Garnituri: orez, quinoa, bulgur, paste, cartofi copți și legume la cuptor.

Surse de proteine: pui copt, chiftele de curcan, somon, ouă fierte, linte sau năut.

Sosuri: sos de roșii, pesto, hummus, sos de iaurt sau dressing pentru salate.

Combinații rapide: boluri cu cereale și legume, salate consistente, lipii umplute sau burrito.

Preparate pentru congelator: chili con carne, lasagna, supe, sarmale, chiftele și sosuri pentru paste.

Sursă foto – Shutterstock.om

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