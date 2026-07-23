Cod galben de instabilitate și averse însemnate cantitativ pe 23 iulie

Prima avertizare meteo de la ANM este valabilă astăzi, 23 iulie 2026, între orele 13:00 și 21:00.

„În intervalul menționat, în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse însemnate cantitativ (15…25 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Se vor acumula 20…40 l/mp”, se arată într-o informare ANM.

Meteorologii anunță furtuni și ploi de până la 25 l/mp pentru județele afectate de codul galben, pe 23 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

Avertizare ANM cod galben de ploi și furtuni în zeci de județe, pe 24 iulie 2026

A doua avertizare meteo de la ANM este valabilă vineri, 24 iulie 2026, între orele 12:00 și 21:00.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte (1…3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, au mai arătat meteorologii ANM.

Pentru 24 iulie, ANM a anunțat ploi de până la 50 l/mp în județele aflate sub incidența codului galben de vreme rea. Sursa foto: ANM.

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