Mai exact, proiectul prevede că declarațiile de avere și de interese vor fi depuse în continuare la ANI, dar demnitarii nu vor avea obligația de a le face publice.

Extras din documentul consultat de Libertatea

Libertatea l-a contactat pe ministrul interimar al Justiției pentru un punct de vedere, iar acesta a declarat că proiectul poate fi modificat în Parlament.



„E un proiect inițial consolidat MJ – ANI, la care o parte din partidele parlamentare care au participat la consultările ulterioare cu MJ și ANI și-au adus amendamente, iar proiectul depus la Parlament le reflectă. Celelalte partide își pot face propriile amendamente în Parlament”, a explicat Cătălin Predoiu, la ora 19.37, pentru Libertatea.

Cătălin Predoiu îndeplinește și funcția de ministru de Interne, și al Justiției, ambele ca interimar, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Reamintim că declarațiile de avere ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai sunt disponibile pentru cetățeni și presă, prin decizia Curții Constituționale din mai 2025. Mai exact, ele sunt depuse la ANI, dar nu mai există obligativitatea publicării pe net din cauza deciziei CCR.

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