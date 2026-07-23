Ce a făcut șoferul din Lamborghini în timp ce conducea pe DN1

Un șofer de 50 de ani din Cluj-Napoca a fost surprins de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI în timp ce efectua trei depășiri neregulamentare pe DN1-E60, în apropiere de Huedin.

Potrivit IPJ Cluj, bărbatul a încălcat marcajul longitudinal continuu, punând în pericol siguranța traficului.  

„Trei depășiri neregulamentare, surprinse de la înălțime. 180 de zile fără permis.

Un bărbat de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost sancționat de polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Huedin, după ce a efectuat trei depășiri neregulamentare pe DN1-E60, în apropiere de orașul Huedin, încălcând marcajul longitudinal continuu”, au transmis polițiștii din cadrul IPJ Cluj.

Șoferul a fost filmat din elicopter și prins ulterior de polițiștii de la sol

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, aflați la bordul elicopterului, au transmis în timp real informațiile către un echipaj rutier de la sol. Acesta a interceptat rapid autoturismul și l-a oprit pentru verificări.

„Conduita periculoasă a conducătorului auto a fost observată de echipajul aerian al Inspectoratului General de Aviație al MAI (IGAv), la bordul elicopterului aflându-se și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Informațiile au fost transmise în timp real echipajului rutier aflat la sol, care a interceptat și oprit autoturismul pentru control”, au mai precizat oamenii legii.

Bărbatul a rămas fără permis pentru 180 de zile și s-a ales cu o amendă

Pentru cele trei abateri constatate, șoferul a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 3.892,50 lei. De asemenea, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 180 de zile, conform informațiilor furnizate de IPJ Cluj.

„Pentru cele trei abateri constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu trei amenzi, în valoare totală de 3.892,50 lei, iar, ca măsură complementară, i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 180 de zile”, a mai transmis IPJ Cluj.

Polițiștii trag un semnal de alarmă pentru toți șoferii români

Totodată, polițiștii din Cluj trag un semnal de alarmă pentru șoferi și le reamintesc cât de periculoase pot fi depășirile neregulamentare.

„O depășire neregulamentară poate avea consecințe ireversibile. Respectați marcajele și indicatoarele rutiere și efectuați manevra de depășire numai atunci când aceasta este permisă și poate fi realizată în deplină siguranță”, au scris aceștia, în mesajul postat pe Facebook.

În ultimele luni, mai mulți conducători auto din România au fost surprinși din elicopter în timp ce încălcau legea. Un alt șofer din Cluj s-a ales cu o amendă de 5.000 de lei după ce polițiștii l-au filmat din elicopter și l-au văzut încălcând regulile de circulație în repetate rânduri.

Ce sancțiuni se aplică în România pentru depășirea liniei duble continue

Șoferii care efectuează manevra de depășire peste linia dublă continuă riscă sancțiuni drastice din partea Poliției Rutiere, fiind încadrați la abateri grave.

Principala măsură complementară este suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, aplicată pe loc, fără drept de circulație temporar (dovada eliberată nu conferă dreptul de a conduce).

Pe lângă reținerea permisului, abaterea se sancționează cu:

  • Amendă contravențională: încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, între 9 și 20 de puncte-amendă.
  • Puncte de penalizare: 6 puncte de penalizare adăugate în evidența conducătorului auto.

Atenție la riscuri sporite: În cazul în care manevra neregulamentară duce la producerea unui accident de circulație din care rezultă pagube materiale, perioada de suspendare a permisului de conducere se majorează automat la 90 de zile.

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