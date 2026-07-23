De Ziua Timișoarei, vino să descoperi orașul!

The Script și Beth Hart sunt două dintre numele care urcă pe scenele orașului, în concerte gratuite, alături de artiști români și internaționali. Dar programul nu se oprește la concerte: piețele istorice, malul Begăi și străzile din centru intră toate în joc. E cel mai bun motiv din vara asta să-ți rezervi un weekend aici.

Foto: Seba Tătaru

Nu întâmplător, orașul a fost desemnat Destinația Anului 2026 în România. Ieși seara din Piața Libertății, străbați la pas centrul orașului spre Piața Unirii, te lași atras de atmosfera unei terase și, fără să-ți dai seama, planul pentru restul serii se rescrie: întâlnești prieteni, descoperi un concert sau te oprești la un eveniment care nu era pe listă.

Trebuie să vii cu copiii!

La Muzeul Interactiv al Copiilor, cei mici nu sunt rugați să stea cuminți și să privească. Pot atinge, construi, testa, încerca și descoperi. Fără „nu pune mâna”. Fără liniște obligatorie. Fără acel moment în care începi să calculezi cât mai rezistă.

Iar când ieși din muzeu, ziua continuă. Poți merge spre parc, pe malul Begăi sau înapoi în centru și încă ai destul timp pentru oraș sau pentru aquapark.

Poate vii pentru The Script. Poate pentru Beth Hart. Poate pentru un weekend în familie. Cert e că, în 31 iulie – 3 august, Timișoara are cu ce să-ți umple câteva zile bune.

Vino pentru evenimente. Rămâi mai mult pentru atmosferă.

Descoperă vara la Timișoara. https://visit-timisoara.com/ro/campaigns/timisoara-vara-2026/

Foto: Florin Gherasim/ Seba Tătaru

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