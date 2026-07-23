Ce este porumbul dulce sau zaharat

Porumbul se numără printre cele mai cultivate cereale din lume și are o istorie de mii de ani, fiind originar din America centrală.

Porumbul dulce zaharat este porumbul pe care îl găsim vara sub formă de știuleți fragezi, iar în restul anului în conserve sau în pungi cu boabe congelate. Are boabele suculente, coaja relativ fină și un gust mai dulce, motiv pentru care este potrivit pentru fiert, copt pe grătar sau adăugat în salate și în diferite mâncăruri.

Porumbul dulce și porumbul cultivat pentru boabe uscate aparțin aceleiași specii, Zea mays, dar au fost selecționate pentru caracteristici diferite. În agricultură, termenul desemnează un anumit tip de porumb, cultivat special pentru consumul boabelor fragede.

Deși se numește porumb dulce sau zaharat, nu este un porumb în care se adaugă zahăr. Dulceața sa este naturală și ține de soi, de momentul recoltării și de felul în care boabele transformă zaharurile în amidon.

La porumbul dulce, anumite particularități genetice încetinesc sau limitează transformarea zaharurilor naturale în amidon în timpul dezvoltării boabelor. Tocmai de aceea, la momentul potrivit pentru recoltare, boabele sunt mai dulci, mai moi și mai suculente.

Pe măsură ce porumbul se maturizează, o parte tot mai mare din zaharuri este transformată în amidon, iar bobul devine mai tare și mai puțin dulce.

Există mai multe categorii de porumb dulce. Soiurile tradiționale au un gust plăcut, dar își pierd relativ repede dulceața după recoltare. Soiurile cu dulceață intensificată au boabe mai fragede și un conținut ceva mai mare de zaharuri.

Tipurile cunoscute comercial drept ”supersweet” păstrează zahărul o perioadă mai lungă și au, de regulă, boabe mai crocante. Diferențele nu sunt întotdeauna evidente pentru cumpărător, însă se pot observa în gust, în consistență și în durata de păstrare.

Este legumă sau cereală?

Porumbul este una dintre plantele care pot fi încadrate diferit, în funcție de stadiul în care este recoltat și de felul în care este consumat. Botanic, fiecare bob este fructul plantei. Agricol, porumbul face parte din familia cerealelor. Din punct de vedere alimentar, porumbul dulce proaspăt, congelat sau conservat este tratat de obicei ca o legumă cu amidon, alături de mazăre și cartofi. Porumbul matur și uscat, folosit pentru mălai, este încadrat la cereale.

La o masă, porumbul poate juca atât rolul unei legume, cât și pe cel al unei garnituri bogate în amidon. Este firesc să-l punem într-o salată, dar, dacă salata conține deja o cantitate mare de paste, orez sau cartofi, porumbul aduce încă o sursă de carbohidrați, nu doar culoare și prospețime.

Câte calorii are porumbul dulce

Valorile nutriționale diferă în funcție de soi, dimensiunea știuletelui, prospețime și modul de preparare. În general, 100 de grame de boabe fierte oferă aproximativ 90-100 de kilocalorii, în jur de 20-22 de grame de carbohidrați, aproximativ 3-4 grame de proteine și 2-3 grame de fibre. Conținutul de grăsimi este redus, de regulă în jurul valorii de 1-2 grame.

Un știulete de dimensiune medie poate avea aproximativ 75-100 de kilocalorii, dar diferențele de mărime sunt suficient de mari. Porumbul în sine nu este foarte caloric. Devine însă un preparat mult mai consistent dacă este servit cu mult unt, maioneză, brânzeturi grase sau sosuri.

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Dulceața nu trebuie confundată cu un conținut mare de zahăr. O parte importantă a carbohidraților este reprezentată de amidon, chiar și în cazul porumbului dulce.

Porumbul dulce are vitamine din grupul B, în special tiamină, acid pantotenic și folat. Mai conține vitamina C, potasiu, magneziu, fosfor și mangan, în cantități moderate. Nu este cea mai bogată sursă pentru fiecare dintre acești nutrienți luat separat, dar contribuie la diversitatea alimentației.

Un știulete mediu oferă carbohidrați, fibre, potasiu, folat și mai multe vitamine din grupul B, conform informațiilor publicate de Franklin County Center.

Ce beneficii poate avea porumbul dulce

Ce beneficii poate avea porumbul dulce ( Foto Shutterstock)

Oferă energie și este sățios

Cel mai mare beneiciu al porumbului dulce este că oferă energie într-o formă simplă și sățioasă. Carbohidrații reprezintă principala sa componentă energetică, iar prezența fibrelor face ca boabele întregi să fie diferite de zahărul, siropul de porumb ori amidonul rafinat. În porumbul întreg, carbohidrații se consumă împreună cu fibre, apă, vitamine, minerale și pigmenți vegetali.

Conținutul de fibre poate ajuta digestia

Fibrele susțin funcționarea normală a intestinului și pot contribui la senzația de sațietate. Cantitatea nu este uriașă, dar devine relevantă atunci când porumbul este inclus într-o alimentație care mai conține legume, fructe, leguminoase, nuci și cereale integrale. Coaja bobului este bogată în fibre insolubile, care nu sunt descompuse complet de enzimele digestive.

Menține sănătatea ochilor

Porumbul galben conține și luteină și zeaxantină, doi carotenoizi care contribuie la protecția structurilor oculare față de stresul oxidativ și de lumina cu energie ridicată.

Cantitatea acestor pigmenți diferă în funcție de culoarea și varietatea porumbului. Porumbul alb are mult mai puțini carotenoizi colorați, ceea ce nu înseamnă că este lipsit de valoare nutritivă, ci doar că profilul său diferă.

Conține vitamine și minerale

Vitaminele din grupul B participă la procesele prin care organismul folosește energia provenită din alimente, iar folatul este necesar pentru formarea normală a celulelor.

Vitamina C are rol antioxidant și contribuie, printre altele, la sinteza colagenului și la funcționarea sistemului imunitar. O parte din vitamina C se poate pierde prin păstrare îndelungată și fierbere excesivă, motiv pentru care porumbul nu are nevoie de zeci de minute de gătire atunci când boabele sunt proaspete și fragede.

Potasiul contribuie la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, precum și la menținerea echilibrului lichidelor. Porumbul dulce nu este cea mai concentrată sursă de potasiu, dar poate participa la aportul zilnic împreună cu legumele, fructele, leguminoasele și lactatele.

Nu conține colesterol

Un alt avantaj este faptul că porumbul simplu nu conține colesterol și are foarte puține grăsimi saturate. Această calitate se schimbă însă în funcție de rețetă. Un știulete fiert, copt sau fript, asezonat moderat, nu este același lucru din punct de vedere nutrițional cu porumbul acoperit cu unt, maioneză, smântână și multă brânză.

Nu conține gluten

Porumbul este în mod natural fără gluten și poate face parte din alimentația persoanelor cu boală celiacă.

În cazul produselor procesate trebuie verificată eticheta, deoarece unele pot conține ingrediente cu gluten sau pot fi contaminate în timpul fabricației. De exemplu, porumbul simplu este sigur în mod natural, dar unele cereale pentru micul dejun pe bază de porumb conțin extract de malț din orz. Celiac Disease Foundation include porumbul între alimentele natural lipsite de gluten, atrăgând atenția asupra produselor procesate și a contaminării încrucișate.

Porumb proaspăt, congelat sau la conservă?

Porumbul proaspăt este apreciat în special pentru textură și aromă. Dacă este foarte proaspăt, boabele sunt suculente și au nevoie de puțină preparare termică.

Porumbul congelat este o opțiune foarte bună în afara sezonului. De obicei, este procesat la scurt timp după recoltare, opărit și congelat, ceea ce încetinește pierderea calității. Poate avea o valoare nutritivă apropiată de cea a porumbului proaspăt păstrat corespunzător. Nu este nevoie să fie decongelat înainte, în supe, tocănițe sau mâncăruri la tigaie poate fi adăugat direct.

Varianta conservată este comodă și poate fi la fel de utilă, mai ales pentru salate sau mâncăruri rapide.

Merită însă verificat conținutul de sare și lista ingredientelor. Dacă are mult sodiu, boabele pot fi scurse și clătite cu apă. Pentru persoanele care trebuie să limiteze sarea, este preferabil un produs fără sare adăugată sau cu un conținut redus de sodiu.

Conserva nu ar trebui judecată doar după gustul dulce. Unele varietăți sunt dulci în mod natural, fără adaos de zahăr.

Precauții

Pentru majoritatea oamenilor, porumbul dulce poate fi consumat fără probleme, ca parte a unei alimentații variate.

Principala precauție ține de cantitate și de locul pe care îl ocupă în masă. Fiind o legumă cu amidon, nu este echivalent cu legumele cu mai puțini carbohidrați. Dacă o masă conține un știulete mare de porumb, pâine, cartofi și un desert, cantitatea totală de carbohidrați poate deveni considerabilă, chiar dacă fiecare aliment luat separat pare obișnuit.

Persoanele care nu consumă de obicei multe fibre pot avea balonare sau gaze după o cantitate mare de porumb. Acest lucru nu înseamnă neapărat că există o intoleranță. O porție mai mică, mestecarea atentă și creșterea treptată a aportului de fibre pot fi suficiente.

Alergia la porumb există, dar este neobișnuită. Studiile clinice confirmă că porumbul poate fi un alergen alimentar real, chiar dacă alergia este mult mai rară decât alergia la lapte, ouă, arahide sau nuci, arată Pubmed.

Cum poate fi folosit porumbul dulce

Cum poate fi folosit porumbul dulce ( Foto Shutterstock)

Copt sau fiert

Cea mai simplă și mai îndrăgită utilizare rămâne porumbul pe știulete, fiert pentru scurt timp, pregătit la abur, copt în cuptor sau rumenit pe grătar. Poate fi asezonat doar cu puțină sare, piper și unt, dar se pot folosi și boia afumată, usturoi, verdețuri, zeamă de lămâie, fulgi de ardei iute sau un sos pe bază de iaurt.

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În salate

Boabele desprinse de pe știulete pot fi adăugate în salate cu roșii, ardei, castraveți, ceapă, fasole, avocado sau verdețuri. Gustul lor dulce echilibrează bine ingredientele acre, sărate sau ușor picante. Se potrivesc cu brânzeturi precum telemeaua, feta sau mozzarella, dar și cu iaurt, ouă, ton ori carne de pui.

În supe sau ciorbe

Porumbul dulce este potrivit pentru supe și ciorbe, mai ales în combinație cu cartofi, ardei, roșii, fasole sau carne de pui. Poate fi transformat într-o supă-cremă sau într-o supă mai consistentă, de tip chowder, în care o parte dintre boabe sunt pasate pentru a îngroșa preparatul. Miezul rămas pe știuletele curățat poate da gust unei supe dacă este fiert împreună cu celelalte ingrediente și îndepărtat la final.

În mâncăruri la tigaie

În mâncărurile la tigaie se combină bine cu ceapă, ardei, dovlecel, ciuperci, fasole verde sau roșii. Poate fi adăugat la orez, paste, quinoa ori cușcuș, dar trebuie ținut cont că porumbul însuși aduce amidon. Pentru o masă mai echilibrată, cantitatea celorlalte garnituri poate fi ajustată.

În omlete, tarte, brioșe și chiftele

Boabele pot intra în omlete, frittata, tarte sărate, brioșe aperitiv, chiftele vegetale sau plăcinte. Se pot folosi în quesadilla, tacos, burritos, salsa, chili cu fasole ori în preparate cu influență mexicană.

În turte de porumb dulce

Porumbul dulce poate fi și ingredientul principal al unor turtițe. Boabele se amestecă cu ou, puțină făină, ceapă verde, verdețuri și condimente, apoi compoziția se gătește în tigaie sau la cuptor. Pasat parțial, porumbul poate lega sosuri și umpluturi fără să fie nevoie de multă smântână sau făină.

În budinci și deserturi

Mai puțin obișnuit la noi, dar întâlnit în alte bucătării, este și în deserturi precum budinci, înghețată, creme, checuri sau băuturi dulci. Gustul său natural se potrivește cu lapte, cocos, vanilie și scorțișoară. Pentru aceste preparate se aleg de obicei boabe foarte fragede, care se pasează și se strecoară dacă se dorește o textură fină.

Sursă foto – Shutterstock.com

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