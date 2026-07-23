Mai puțini pensionari, mai multe pensii speciale în primele șase luni din 2026

Conform situațiilor statistice furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul total al beneficiarilor de pensii speciale a crescut de la 11.858 de persoane în luna ianuarie 2026 la 11.970 de persoane în luna iunie. Această evoluție marchează intrarea în sistem a 112 noi beneficiari de legi speciale în doar șase luni, perioadă în care veniturile medii acordate acestei categorii au înregistrat, de asemenea, majorări consistente.

De cealaltă parte, conform datelor centralizate de CNPP, dacă în luna ianuarie 2026 figura un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie, cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că, în medie, în fiecare zi din 2026, sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari.

Veniturile magistraților depășesc 25.600 de lei pe lună

Cea mai reprezentativă și costisitoare categorie din cadrul legilor speciale rămâne cea a magistraților, reglementată prin Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În primele șase luni ale anului 2026, numărul foștilor magistrați aflați în plată a crescut de la 5.793 la 5.849 de persoane, ceea ce înseamnă un plus de 56 de noi pensionari în această categorie restrânsă.

În paralel cu creșterea numărului de beneficiari, a crescut și valoarea pensiei medii de serviciu pentru judecători și procurori. Astfel, suma medie încasată lunar de un magistrat pensionar a urcat de la 25.447,33 lei în ianuarie la 25.613,48 lei în iunie 2026, consemnând o majorare de peste 166 de lei pe lună. Discrepanța majoră apare însă la modul în care este finanțată această pensie. Din suma totală de 25.613,48 lei, cota bazată pe contributivitate, adică banii acumulați efectiv din contribuțiile plătite în timpul activității la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, acoperă doar 3.130 de lei. Diferența zdrobitoare de 22.483,45 lei per beneficiar este suportată direct din bugetul de stat, ca parte necontributivă. Această cotă suportată de la bugetul general a crescut de la 22.311,99 lei în ianuarie la 22.483,45 lei în iunie 2026.

La începutul acestei luni, Libertatea.ro a prezentat în exclusivitate documente în care se precizează nu numai care sunt cele mai mari 20 de pensii speciale din România, ci și vârsta la care au ieșit din sistem cei care le primesc, precum și anul în care au făcut pasul spre ieșirea din câmpul muncii.

Avans pe linie în instanțe și la Curtea de Conturi

Tendința de creștere nu se limitează doar la corpul judecătorilor și procurorilor, ci se reflectă și la nivelul personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor. Numărul grefierilor și al altor categorii de personal de specialitate beneficiare de pensii speciale a crescut de la 2.390 de persoane în ianuarie la 2.461 de persoane în iunie, înregistrând 71 de noi intrări în sistem. În cazul acestora, pensia medie de serviciu a ajuns la 7.340,54 lei pe lună, în creștere cu peste 200 de lei față de începutul anului.

Un alt sector unde numărul și valoarea indemnizațiilor speciale continuă să urce este cel al foștilor angajați ai Curții de Conturi. În doar jumătate de an, numărul beneficiarilor din această instituție a crescut cu 15 persoane, ajungând la un total de 700 de pensionari în luna iunie. Pensia medie acordată acestei categorii a urcat de la 10.419,31 lei în ianuarie la 10.748,09 lei în iunie, consemnând un plus lunar de 328,77 lei.

Spre deosebire de pensiile din sistemul public bazat exclusiv pe punctaj și contributivitate, unde scăderile numerice sunt dictate de ritmul natural al demografiei, zona pensiilor de serviciu își menține o dinamică ascendentă, alimentată de condițiile specifice de pensionare anticipată și de formulele de calcul favorabile prevăzute de legislația specială.

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