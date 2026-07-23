Cine a proiectat softurile ANCPI

Trencadis Corp SRL, compania de IT care a furnizat servicii de mentenanță și dezvoltare software pentru platformele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară până în 2022, are o istorie interesantă. Aceasta începe în anul 2007 când a fost fondată, la Baia Mare, sub denumirea de Loading Media SRL, de Radu Negulescu, cu domeniul de activitate de „consultanță și furnizare de programe informatice (software)”. Abia în anul 2014, Negulescu alege actuala denumire a firmei, Trencadis Corp.

În momentul semnării contractului cu ANCPI, în anul 2019, asociații Trencadis Corp erau First Investments Holding Ltd din Grand Cayman (deținută de faimosul Frank Timiș, cel care s-a luptat să pună mâna pe Roșia Montană), Carlo Robert Burci (cetățean italo-american, fiul renumitului om de afaceri și combinator Cristian Burci), Mihaela Maria Moldovan și Alexander N. Capital Management SRL (firma lui Radu Negulescu, fondatorul companiei de IT).

Legăturile dintre IT și politică

Radu Negulescu este un cunoscut antreprenor IT ieșit în evidență după ce l-a ajutat pe Klaus Iohannis în campania digitală din anul 2014. Negulescu a fost asociat în mai multe firme atât în România, cât și în Statele Unite. Unele cu multe contracte cu statul, iar în altele a fost asociat chiar cu personalități politice. De exemplu, în Ecol Services SRL (fondată în 2008 și radiată în 2014) cu activități de curățenie, a fost asociat și cu actualul deputat PNL Ionel Ovidiu Bogdan (fost președinte al Consiliului Județean Maramureș, județul natal al lui Negulescu).

Radu Negulescu a ieșit în evidență în 2014, când la-a ajutat pe Klaus Iohannis în campania electorală. Foto: Facebool-Radu Negulescu

În 2015, Radu Negulescu a fondat, împreună cu Robert Carlo Burci și Paul Cătălin Tuță, firma People & People Strategy Consulting SRL. Din 2016, Tuță și Negulescu nu mai sunt asociați, dar ultimul a rămas administrator. Paul Cătălin Tuță este fratele lui George Cristian Tuță, fost ofițer SRI și șef de cabinet al lui Eduard Hellvig, fost deputat PNL și actual primar al Sectorului 1.

În perioada 2021–2023, Paul-Cătălin Tuță, fratele lui George Tuță, a fost angajat ca secretar general la ASF. După ce a părăsit ASF, în 2023, Paul-Cătălin Tuță a fost numit director de direcție în cadrul Societății Naționale de Transport de Gaze Naturale Transgaz SA. Aflată în faliment, People & People Strategy Consulting SRL este deținută acum de Robert Carlo Burci și de Alexander N. Capital Management SRL (firma lui Radu Negulescu, fondatorul Trencadis Corp SRL).

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În timp, Trencadis Corp SRL a fost asociat juridic în firmele Kumar Print SRL, Digital Archiving Solutions SRL (și acestea doldora de contracte din bani publici) și Facelift SRL (în care mai era asociată firma Brandung SRL a fostului candidat din 2008 la Camera Deputaților din partea PNL și director de comunicare la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Ștefan Sebastian Szobotka).

Noii „stăpâni” ai Trencadis

În 2023, după ce au fost încheiate socotelile cu ANCPI, structura asociaților Trencadis Corp SRL s-a modificat, iar din anul 2024 patronii sunt Marian Murguleț și Adrian Văduva.

Marian Murguleț a activat mult în mediul privat în domeniul IT, dar a ocupat și funcția de consul la Ambasada României din Suedia (între 2003 și 2008), a fost secretar de stat la Guvernul României unde a coordonat proiecte de digitalizare și politici de e-guvernare (între 2019 și 2024) și a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Radiocomunicații SA (2019 – 2021). Murguleț a mai fost asociat în firma Midworks SRL (cu denumiri diferite în trecut) care a prins multe contracte cu statul și mai este asociat într-o firmă nouă, deschisă în acest an împreună cu Adrian Văduva și denumită Tribeos SRL cu „activități de programare”.

Marian Murguleț. Sursa foto: Facebook – Marian Murguleț

Adrian Văduva, cu o experiență de peste 23 de ani în management și leadership în domeniul tehnologiei informației, a deținut de-a lungul timpului mai multe roluri în companii de IT, telecom sau gaming.

Pe lângă ANCPI, Trencadis Corp SRL și-a trecut în portofoliu importante entități de stat cum ar fi Registrul Comerțului, STS, Parlamentul României, Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, Hidroelectrica, Consiliul Județean Maramureș, Guvernul României și al Albaniei, Compania Națională Aeroporturi București, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Administrația Națională Apele Române (și aceasta fiind ținta unui atac cibernetic major în decembrie anul trecut), mai multe Poliții Locale și primării. Trencadis Corp SRL a beneficiat și de fonduri europene de peste 3,2 milioane lei pentru realizarea unui proiect.

Printr-un comunicat, Trencadis Corp SRL afirmă că nu are nicio legătură cu atacul cibernetic care a afectat recent sistemele ANCPI, inclusiv platforma e-Terra, precizând că relațiile contractuale cu instituția au încetat la sfârșitul anului 2022 și nu poate face aprecieri cu privire la cauzele acestuia.

Alte milioane de euro pentru e-Terra, Pensii și Cloud-ul Guvernamental

În aprilie 2023, ANCPI oferea contractul pentru „Servicii de mentenanță software sistem e-Terra”, în valoare de 15.770.808 lei și cu o durată de 48 de luni, firmei Wing Leading Edge SRL.

Fondată în anul 2015 de Elena Unciuleanu, Lucian Dumitrescu și Bogdan Dancu, pentru „activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”, Wing Leading Edge SRL este deținută acum de Cristian Ioan Gîlmeanu (care a lucrat mult timp la HP). Până recent, asociat a fost și Vasile Olimpiu Bălaș acționar în Techventures Bank (fosta Bancă Comercială Feroviară unde o regăsim și pe Elena Unciuleanu prin firma Tech Ventures Capital SA).

Elena Uciuleanu. Sursa foto: Facebook-Elena Unciuleanu

În septembrie anul trecut, Autoritatea pentru Digitalizarea României a atribuit un contract mamut cu o valoare de peste 743 de milioane lei pentru „servicii de migrare a aplicațiilor în cloud-ul privat guvernamental al României”. Printre cei 23 de operatori economici se află și Wing Leading Edge SRL care deja a încasat în jur de cinci de milioane de lei. În februarie acest an, Wing Leading Edge SRL a încheiat un contract cu Casa Națională de Pensii în valoare de 33.852.428 lei pentru „asigurarea continuității serviciilor critice ale Casei Naționale de Pensii Publice, în caz de dezastru”. Asta după ce, în 2023, câștiga, împreună cu firma Arobs Systems SRL, un contract de peste 126 milioane lei pentru „dezvoltarea și implementarea noului Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”, plus alte milioane pentru mentenanță. Wing Leading Edge SRL s-a mai înfruptat din banul public câștigând contracte cu Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi sau Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Protecție cibernetică cu antecedente la DNA

Partea de „Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatic” a platformei ANCPI a făcut obiectul unui contract în valoare de 1.481.760 lei și atribuit firmei IT About IT SRL, în decembrie 2023 și altul în valoare de aproape un milion lei atribuit în 2019.

De la înființarea sa în 2015 și până în prezent, IT About IT SRL a beneficiat de sute de contracte din bani publici în valoare de multe milioane. Printre clienți a fost și Administrația Naționale Apele Române căreia i-a furnizat acum trei ani soluții de securitate cibernetică în valoare de 3,4 milioane lei. Cum scriam mai sus, Apele Române au fost și ele atacate de hackeri în decembrie anul trecut.

IT About IT SRL este deținută de Raoul Ovidiu Berdilă, fratele lui Horațiu Bruno Berdilă, fost director general al companiei Romsys, societate care a derulat de-a lungul anilor numeroase contracte IT cu instituții ale statului.

Horațiu Bruno Berdilă a scăpat dintr-un dosar al DNA cu o condamnare de doar doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că a dat șpagă fostului primar al municipiului Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, precum și fostului lider PDL Vasile Blaga pentru a căpăta niște contracte de IT. Prejudiciul reținut de procurori a fost de aproximativ 18,4 milioane de lei.

De-a lungul timpului, frații Berdilă au fost asociați în mai multe societăți comerciale, toate fiind închise acum, inclusiv Business Consulting Contractor SRL care a administrat compania Romsys și New Frontier SRL (o altă firmă din grupul Romsys).

Legăturile cu oligarhii ruși

Ca un detaliu, în decembrie 2007, Romsys a fost achiziționată integral de către fondul austriac de investiții IT New Frontier Holding. Compania austriacă a fost fondată de omul de afaceri de origini sârbe Branislav Vujović împreună cu un grup de investitori din regiune. New Frontier Group s-a dezvoltat ca un mare integrator IT în Europa Centrală și de Est, având operațiuni masive pe piața rusă. Printre subsidiarele principale din portofoliul grupului s-a numărat Technoserv Consulting, o companie IT majoră din Rusia ce furniza servicii pentru companii de stat rusești (cum ar fi gigantul bancar Sberbank).

Branislav Vujović, fondatorul și președintele New Frontier Group (care a deținut Romsys), a făcut parte din Consiliul de Administrație al Technoserv AS, unul dintre cele mai mari grupuri de tehnologie din Rusia. Grupul Technoserv a fost creat și controlat istoric de frații oligarhi rus-bancheri Alexei și Dmitri Ananiev (fondatorii Promsvyazbank, una dintre marile bănci rusești naționalizată forțat în 2017 și utilizată ulterior de statul rus și pentru finanțarea industriei de apărare). În rapoartele oficiale publicate de Promsvyazbank din Moscova privind persoanele și entitățile afiliate, atât omul de afaceri Branislav Vujović , cât și structurile New Frontier Group (inclusiv entitatea românească New Frontier SRL) au figurat în mod oficial ca entități afiliate grupului financiar rusesc.

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