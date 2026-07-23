Beach, Please!, unul dintre cele mai mari festivaluri de hip-hop și muzică urbană din Europa, a adunat anul acesta peste 500.000 de participanți la Costinești, în cele 5 zile de festival (8-12 iulie). Efectul nu s-a resimțit doar pe scenă. Litoralul a intrat, pentru câteva zile, într-un regim de cerere cu totul ieșit din comun și cu prețuri diferite în funcție de tipul de cazare și distanța față de festival.

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Cererea de cazare, de 7 ori mai mare în perioada festivalului

Numărul solicitărilor de cazare pe litoral, înregistrat de Travelminit.ro în cele 5 zile de festival, a fost de 7 ori mai mare decât într-o perioadă obișnuită de vară. Un salt de o asemenea amploare arată că Beach, Please! nu mai este doar un eveniment muzical izolat la Costinești, ci un motor propriu de turism, cu o forță de atracție comparabilă vârfurilor clasice de sezon, precum weekendul de 15 august.

Practic, festivalul a reușit să concentreze într-un interval foarte scurt o cerere pe care, în mod normal, litoralul o distribuie pe parcursul mai multor săptămâni.

Cât a costat un sejur la mare în perioada Beach, Please!

Pentru un sejur de 4 nopți arată o distanță considerabilă între cele mai accesibile și cele mai scumpe opțiuni. Cele mai ieftine sejururi au pornit de la 114 euro, iar cea mai scumpă rezervare a ajuns la peste 3.800 euro.

Media s-a oprit undeva la mijloc, în jurul valorii de 441 de euro, ceea ce sugerează că majoritatea turiștilor au ales opțiuni de nivel mediu în ceea ce privește prețul cazării. Diferența de peste 30 de ori între prețul minim și cel maxim arată, de altfel, cât de mult contează pentru turiști factori precum distanța față de festival, tipul de cazare și momentul rezervării. Cine a rezervat din timp a avut acces la variante mult mai accesibile decât cei care au căutat cazare în ultimul moment.

Turiștii au petrecut, în medie, 5 zile pe litoral

Datele Travelminit.ro arată că majoritatea rezervărilor au avut o durată egală cu cea a festivalului: 53% dintre rezervări au acoperit cele 5 zile ale evenimentului, nici mai mult, nici mai puțin.

Acest lucru indică faptul că pentru mai bine de jumătate dintre turiști, sejurul a fost calculat exact pe intervalul 8-12 iulie, fără zile suplimentare înainte sau după. În schimb, restul rezervărilor făcute au depășit perioada oficială a festivalului (20% dintre rezervări), ceea ce înseamnă un sejur mai lung. Diferența dintre cele două tipuri de rezervări arată că, deși majoritatea turiștilor și-au calculat sejurul exact pe durata evenimentului, o parte dintre aceștia au ales să stea mai mult pe litoral.

Practic, pentru proprietarii de cazări din zonă, acel 20% se traduce în nopți de cazare suplimentare, generate direct de proximitatea față de festival, un beneficiu economic real pentru toată zona Costinești, pe lângă efectul deja cunoscut al evenimentului asupra vânzării biletelor.

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