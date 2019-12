Teofil Peter a murit după ce taxiul care îl ducea acasă de la o gală concertistică pe care a organizat-o la Sala Polivalentă, a fost lovit de un automobil de teren condus de Christopher van Goethem. Un militar al SUA detașat la ambasada țării sale din România, aflat, la momentul producerii accidentului, în stare de ebrietate. La vremea respectivă s-a creat un val de indignare a opiniei publice ca urmare a timidului mod în care s-au implicat autoritățile române în rezolvarea acestui caz.

Cel ce duce mai departe numele tatălui său, Teofil Peter jr. (FOTO stânga), băiatul defunctului artist, nu mai arată de mult vinovații, mai ales că procesul s-a încheiat de mult. ”A fost voia Celui de Sus, așa a vrut El. M-am împăcat de mult cu acest gând. Anul acesta tata ar fi împlinit 65 de ani”, ne-a declarat Teo (38 ani), care i-a uitat și pe cei ce și-au luat angajamentul că vor cinsti numele muzicianului clujean Teo Peter. Numele acestuia nu a rămas decât pe tăblițele unei mici străzi din orașul său natal, Cluj-Napoca, locul unde este înhumat.

Adrian Ordean: ”Cheile de la casă, mașină, portmoneul și niște bani. Cam asta a fost tot”

Tulburătoare sunt și amintirile din acea tristă noapte ale lui Adrian Ordean, cel care, alături de Teo Peter jr și Leo Iorga, au făcut din Compact cea mai populară formație pop-rock din primii ani de după 89.

Compact (st-dr) Adrian Ordean, Emil Laghia, Teo Peter,

(jos) Leluț Vasilescu, Leo Iorga și Vladi Cnejevici

“Unul dintre cele mai nenorocite apeluri din viața mea l-am primit în dimineața zilei de 4 decembrie 2004, pe la 5 sau 6. Am răspuns deranjat. «Sunt cutare, de la Udriște (Secția accidente – Brigada Rutieră București – n.r.). Colegul dumneavoastră de trupă Teo Peter a fost implicat într-un accident rutier. Din păcate, a decedat». Am crezut că-i o glumă, dar ofițerul a insistat să ajung la Udriște. După ce am semnat niște chestii pe acolo, am ieșit în curte și apoi m-am îndreptat spre mașina. Asta a fost tot?! Nu știam ce să fac. Eram primul care aflase. Am plecat spre casă năucit și confuz, revoltat și resemnat în același timp, parcă timpul se oprise, parcă nu era real.

Cheile de la casă, mașină, portmoneul și niște bani, toate într-o pungă. Atât rămânsese după Teo”