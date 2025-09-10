Delia a dat din casă despre „dieta” lui Bendeac. Actorul s-a lăudat că a slăbit mai bine de șapte kilograme pentru rolul Roby Roberto din „Băieți de oraș”, noul lui film după serialul cu același nume, dar Delia ne-a spus adevărul. Omul nu ține nicio dietă, trăiește mai mult decât fericit pe cartofi prăjiți cu ouă și brânză rasă. Deci, Bendeac rămâne la „Băieți de oraș” nu „băieți pe salată”.

Theo Rose nici nu vrea să audă să-l tundă scurt pe fiul ei. Deocamdată! Sasha are părul lung și des, exact cum visa artista încă din sarcină. Îl poartă cu coadă, coc sau chiar codițe afro făcute de bonă, iar Theo nici nu se gândește să-l vadă altfel. Le răspunde curioșilor că moare de drag când micuțul stă să-l aranjeze. În familia ei, bărbații cu părul lung sunt tradiție, nu excepție. Practic, micuțul Sasha are deja look de rockstar.

Lidia Buble are sprijin total din partea iubitului. De peste trei ani, Horațiu Nicolau e motorul din spatele artistei: o susține, o inspiră și chiar i-a „furat” câteva piese pe noul album, dedicate lui. El preferă să stea în umbră, dar e clar că este omul din culise care îi ține reflectoarele aprinse.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Loredana Groza, spectaculoasă la VIVA! Influencers Party 2025. Artista a furat toate privirile într-o rochie mulată și semitransparentă, când a urcat pe scenă să primească premiul pentru peste 40 de ani de carieră. De la Trofeul Mamaia până azi, Lori știe rețeta: voce, reinventare și atitudine. Practic, este influencer încă de dinainte să existe Instagram.

Daciana Sârbu și-a refăcut viața amoroasă. După divorțul de Victor Ponta, femeia de afaceri a apărut prima dată cu noul iubit, semn că dat restart la capitolul dragoste. Identitatea lui e încă secretă, dar prezența Irinei la același eveniment, fiica Dacianei din căsnicia cu Victor Ponta, arată că bărbatul e deja integrat în familie. Ponta nu stă nici el degeaba: a trecut deja ceva vreme de când a fost văzut prima dată ținându-se de mână cu Cristina Petrovici, tânără pe care se pare că a cucerit-o cu pasiunea pentru golf.

