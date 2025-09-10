În mediul online, cântăreața a povestit că a avut parte de un episod neplăcut, după ce o femeie aflată pe o bancă și-a lăsat câinele liber, fără lesă și botniță, iar animalul a început să latre la ea.Delia a spus că astfel de momente se întâmplă frecvent și o deranjează din ce în ce mai tare.

Delia cere să fie aplicată legea

Așadar, în timpul alergării de dimineață, Delia a fost surprinsă de un câine care a început să latre brusc, iar reacția stăpânei l-a făcut pe vedetă să se simtă și mai iritată. Proprietara patrupedului, în loc să intervină, stătea liniștită pe bancă și vorbea la telefon.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume.

Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a povestit Delia Matache, pe Instagram. Artista a subliniat că nu este prima oară când se confruntă cu o astfel de situație.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ea susține că deseori, atât dimineața, cât și seara, în parc apar câini de talie mare lăsați liberi, care pot deveni agresivi, iar stăpânii lor nu fac nimic, limitându-se doar la a-i liniști pe trecători. „Cum rezolvăm acest aspect? Pentru că nu respectă nicio lege (…) E plin, deci dați amenzi de vă umpleți, tura de Herăstrău între 09.00 și 11.00 și cele mai multe amenzi se dau pe înserat, când ies cu câinii. Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână. Nu se poate”, a mai explicat ea.

Anunțul făcut de Delia la TV

Delia a făcut o mărturisire emoționantă în premieră, în cadrul primei ediții a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă la Antena 1. După un moment care a impresionat-o profund, artista a dezvăluit că se gândește serios să devină mamă și că își dorește ca în viața ei să apară un copil.

De-a lungul anilor, Delia a fost întrebată de nenumărate ori despre acest subiect, însă până acum nu oferise declarații oficiale. În platoul emisiunii, apariția copiilor talentați i-a captat atenția și i-a stârnit emoții puternice, determinând-o să facă această confesiune pe care fanii ei o așteptau de mult timp.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a mărturisit Delia, emoționată. Această declarație a venit ca o surpriză plăcută pentru public, iar fanii artistei pot fi cu ochii pe ea, așteptând un posibil anunț despre copil în viitorul apropiat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE