Lidia Buble trăiește o perioadă deosebită în viața personală și profesională. Artista, în vârstă de 32 de ani, formează de trei ani un cuplu cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, iar diferența de vârstă dintre ei – de 32 de ani – nu a fost niciodată un obstacol în relație.

Într-un interviu recent, Lidia a vorbit deschis despre iubirea matură care i-a adus echilibru, inspirație și o încredere pe care nu o mai experimentase până acum.

„Piesa „Un bărbat mai bun’ a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a povestit artista pentru Cancan.

Horațiu Nicolau o susține din umbră pe Lidia Buble

Pe plan profesional, Lidia Buble a avut parte de momente spectaculoase, lansând recent un nou album într-un concert fabulos. Printre piesele incluse se regăsesc și câteva dedicate partenerului ei, Horațiu Nicolau, care a fost prezent la eveniment și a urmărit-o emoționat.

„Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a mai spus Lidia Buble.

