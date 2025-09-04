În timp ce unora le ia ani ca să aibă o pronunție impecabilă, artista a avut nevoie doar de câteva repetări. Se pare că urechea muzicală a avut un mare aport în această situație. „Atâta vreau să vă spun. Nu este AI (n.r. – inteligență artificială). Zău. Mi-am dat interesul. Nu pot să zic că am învățat franceză, dar cu ureche muzicală prinzi pronunția. Asta se numește ciolăneală. Am făcut tot ce am putut, oameni buni. Unde sesizați greșeli sau așa, asta e. Dar am trecut prin niște filtre, adică nu am scos o reclamă pe televizor așa de capul meu, cu franceza mea. Au verificat-o niște oameni și și-au dat acceptul. Au spus că este foarte OK. Dacă ei așa au zis, eu i-am crezut pe cuvânt, că altfel nu știam eu cum trebuie să sune”, a declarat Theo Rose pentru Libertatea.

De altfel, a și apelat la omul de afaceri care deține brandul de vinuri pentru care Theo Rose a făcut reclamă. Cu toate că are rădăcini grecești, antreprenorul Jean Valvis a trăit din copilărie în Elveția și este un vorbitor foarte bun și de limbă franceză. „Am înregistrat de multe ori campania asta. O dată pentru că a trebuit să schimbăm producția muzicală. De fapt, de vreo două ori. Apoi pentru pronuncție încă de vreo două ori. Cu domnul Jean Valvis am lucrat în colaborare și mai mult dumnealui m-a ajutat cu pronunția. M-a sunat cu videocall și am luat cuvânt cu cuvânt. L-am rugat să-mi spună precis. Cred că dacă am și eu calități, asta este una dintre ele, că sunt ascultătoare”, a explicat artista.

Theo Rose a visat din copilărie să facă reclamă la produse de păr

Reclama la vinuri a venit ca un bonus, căci marele vis al lui Theo Rose a fost acela de a apărea într-un spot dedicat produselor de îngrijire a părului. Având un păr bogat și lung încă din primii ani de viață, artista și-a dorit mereu să-l pună în valoare. „Evident că geneticul este responsabil pentru asta și că dacă ai un păr sănătos și bogat din naștere e evident. Campania asta s-a simțit ca un vis împlinit. De când eram mică, toată lumea mi-a admirat părul. Am filmări cu mine, videoclipuri de când eram mică, în care lumea venea să îmi atingă părul și se minuna că ce păr am. O întrebau mereu pe mama cum mă spală pe cap, cum mă împletește, dacă stau. Toată lumea spunea că par desprinsă din reclame cu părul meu. Uite că s-a întâmplat asta”, a completat Theo Rose.

Din fericire, fiul ei îi seamănă din acest punct de vedere, ceea ce o face extrem de fericită, căci mereu a visat să aibă un băiețel căruia să-i lase părul lung. Cel puțin în primii ani de viață. „Trebuie să-i tund măcar vârfurile. Începem grădinița acum în toamnă și trebuie să îi tund vârfurile. Nu este vorba că nu mă îndur. Mă îndur, dar am așteptat să-i crească și ca să pot să-i prind părul într-o singură coadă sau un coc. Eu atunci când eram însărcinată, înainte să aflu sexul copilului, mi-am imaginat fix așa, că o să am un băiețel, cu ochii verzi și cu părul lung, să-l împletesc, să-i fac fel și fel de chestii”.

Pentru antrenoarea de la „Vocea României” este o normalitate să-l vadă pe Sasha cu părul mai lung, asta pentru că bărbații din familia ei și-au purtat astfel părul în copilărie și adolescență. „De mică îmi plăcea să văd băieții cu părul lung. Fratele meu a avut părul lung, unchiul meu a avut părul lung. Adică la noi în familie, bărbații cu părul lung nu sunt așa o anomalie. Că oamenii pe internet mă întreabă de ce nu tund băiatul. Că nu vreau. Ce să vă zic? Îmi place de mor de el așa. Îmi este drag de el. O să fie foarte frumos și tuns. Probabil că la un moment dat o să-l tund. Deocamdată nu avem probleme nici cu copiii. Adică copiii de care este el înconjurat au înțeles că este băiețel, că are părul lung, mai sunt și alții cu părul lung. Stă la aranjat. Bona lui își face mereu timp și îi împletește codințe din alea afro. E foarte simpatic. Ne place să-l îmbrăcăm și lui îi place să-l pozăm. Are un zâmbet al lui. E de neam clar”, a mai povestit mândră Theo Rose pentru Libertatea.

