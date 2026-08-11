Renumit pentru versatilitatea sa artistică, Jon Cypher și-a început cariera impresionantă încă din anul 1957. Debutul său a fost unul memorabil, interpretând rolul prințului într-o adaptare televizată în direct a celebrului musical „Cenușăreasa”, producție în care a jucat alături de marea actriță Julie Andrews.

În deceniile care au urmat, artistul a devenit o prezență constantă și extrem de apreciată pe micile ecrane din Statele Unite ale Americii, dar și pe scenele prestigioase de pe Broadway. Publicul din întreaga lume îl asociază cel mai puternic cu rolul șefului de poliție calculat Fletcher Daniels din legendarul serial polițist „Hill Street Blues”, proiect în care a activat între anii 1981 și 1987.

Cariera sa a inclus și alte apariții de succes în producții majore. Jon Cypher și-a pus amprenta asupra filmului SF „Masters of the Universe” din 1987, unde l-a întruchipat pe războinicul Man-at-Arms, și a bucurat telespectatorii în serialul de comedie „Major Dad”.

De-a lungul anilor, actorul a fost un chip reprezentativ și în universul telenovelelor americane , jucând în producții de mare audiență precum „Santa Barbara” sau „Dinastia” (Dynasty). Pe lângă activitatea din televiziune și cinematografie, talentul său vocal i-a permis să își împrumute vocea și să evolueze în numeroase spectacole de operă și musicaluri de succes.

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