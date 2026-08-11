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S-a deschis circulația între nodurile rutiere Zimbor și Românași

De marți, de la ora 16:00, se circulă pe A3, între nodurile rutiere Zimbor și Românași. Acest lucru va duce la decongestionarea traficul greu și la scurtarea timpilor de călătorie din județul Sălaj.

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„Cei 12,24 kilometri deschiși circulației, împreună cu nodul rutier de la Românași, oferă o conexiune esențială către Zalău, Jibou și comunitățile din zonă, transformând această investiție într-un proiect cu utilitate imediată pentru cetățeni și mediul de afaceri”, a precizat, marți, deputatul de Sălaj Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor și actual președinte al Comisiei de transporturi și infrastructură.

Pentru a traversa relieful dificil al Transilvaniei, proiectul a necesitat lucrări inginerești masive, de la aproape 3 kilometri de viaducte de până la 40 de metri înălțime și 5 milioane de metri cubi de excavații, până la mii de drenuri și consolidări complexe menite să garanteze siguranța autostrăzii.

Contractul pentru execuția Secțiunii Zimbor-Poarta Sălajului are o valoare de 836,89 milioane lei, fără TVA, și a fost finanțată prin Programul Transport. Lucrările au fost realizate de grupul UMB.

Până la sfârșitul anului se va circula și între Zimbor și Nădășelu.

„Până la sfârșitul acestui an vom deschide și sectorul vecin, dintre Nădășelu și Zimbor, astfel încât se va putea circula numai pe autostradă de lângă Zalău până la Cluj, iar de acolo mai departe spre Târgu Mureș, Alba Iulia, Sibiu sau Deva”, a precizat și secretarul de stat Horațiu Cosma, care a fost prezent la deschiderea drumului dintre Zimbor și Poarta Sălajului.

Peste 56 km ar mai putea fi deschiși pe Autostrada Transilvania în 2026

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat că în 2026 vor mai fi deschiși peste 56 km din A3.

„Anul acesta vor mai fi deschiși alți 56,41 km din autostrada Transilvania pe secțiunile Nădășelu – Mihăești, Mihăești-Zimbor și Suplacu de Barcău-Chiribiș”, a spus șeful CNAIR.

În schimb, Horațiu Cosma vorbește de aproape 100 km care vor fi inaugurați în 2026 pe A3, adăugând și segmentul de 28,5 kilometri dintre Biharia și Chiribiș.

„Începem acum cu cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, iar până la finalul anului vom deschide aproape 100 de kilometri de pe Autostrada Transilvania – un record de la lansarea acestui proiect, venit foarte târziu”, a spus oficialul de la Ministerul Transporturilor.

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