Platforma Ribbon AI, care utilizează inteligența artificială vocală pentru recrutare, a dezvăluit că aproximativ 25% din interviurile desfășurate prin intermediul serviciului lor au loc între orele 22:00 și 02:00, conform datelor colectate de la peste 500 de companii.

În cazul clienților din industrie, acest procent ajunge la 35%. Arsham Ghahramani, CEO-ul Ribbon, a explicat că acest fenomen poate fi explicat prin nevoile părinților care lucrează și au puțin timp liber sau ale angajaților din fabrici și bucătării care nu pot găsi un loc liniștit pentru interviuri în timpul zilei.

„Ceea ce pare inițial o tehnologie care elimină interacțiunea umană, poate părea un dezavantaj pentru candidați. Însă, situația se schimbă radical”, a declarat Ghahramani. „Acum avem candidați care, în trecut, nu ar fi avut niciodată ocazia să fie intervievați. Este un mare progres în ceea ce privește accesibilitatea”.

Utilizarea soluției AI de interviu a dus la o creștere a retenției angajaților pe o perioadă de 180 de zile între 10% și 30% pentru clienții importanți ai Ribbon, iar un producător auto de top a redus timpul de angajare cu 35% datorită acestei tehnologii.

Inteligența artificială transformă procesul de recrutare

Adoptarea AI în recrutare câștigă teren, pe măsură ce angajatorii încearcă să gestioneze volumul tot mai mare de aplicații. Tim Sackett, recrutor experimentat, a declarat pentru sursa menționată anterior că interviurile cu AI ar putea fi „cea mai bună inovație” pentru angajarea incluzivă.

„Pentru prima dată în istorie, 100% dintre candidați au ocazia să se prezinte și să își demonstreze competențele pentru job”, a spus Sackett. „Cred că vom observa o mai mare incluziune în companii pe măsură ce tot mai multe persoane au șansa să participe la procesul de recrutare”.

Steve Boese, co-președinte al HR Technology Conference, consideră că flexibilitatea oferită de tehnologie este un avantaj clar pentru candidați. „Dacă angajatorii pot oferi interviuri disponibile 24/7 prin intermediul AI, atunci elimină o barieră importantă pentru candidații care, din necesitate sau preferință, aleg să fie intervievați la ore târzii, precum 1:00 sau 2:00 dimineața”, a explicat Boese.

Provocări și prejudecăți în interviurile conduse de AI

Un sondaj realizat de Greenhouse în mai 2026 relevă că aproape două treimi dintre candidați au fost intervievați de un agent AI, o creștere de 13 puncte procentuale în doar șase luni. Totuși, 38% dintre respondenți au abandonat procesul de angajare pentru a evita un interviu cu AI, iar 12% au afirmat că ar face același lucru dacă interviul condus de AI ar fi obligatoriu.

În același sondaj, 36% dintre participanți au declarat că s-au simțit evaluați diferit din cauza vârstei, atât în interviurile conduse de AI, cât și în cele umane. De asemenea, 27% au raportat o percepție similară în funcție de rasă sau etnie. Cercetările indică faptul că modelele de limbaj avansate pot absorbi și reproduce stereotipurile din datele pe care le analizează.

Un studiu Stanford din 2025 a descoperit că răspunsurile generate de ChatGPT manifestă prejudecăți clare împotriva femeilor mai în vârstă și a tinerilor. „Deși mulți își doresc să revenim la interviurile telefonice live, întâlnirile față în față, feedback-ul personal etc., nu vom mai reveni la aceste procese la scară largă”, a concluzionat Boese. „Tehnologia a preluat cea mai mare parte a procesului de recrutare, iar AI înlocuiește acum soluțiile tradiționale”.

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