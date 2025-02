Show-ul difuzat la PRO TV în fiecare luni (de la ora 20.30), marți (de la ora 21.30) și miercuri (de la ora 21.30) a revenit la origini, așa cum au anunțat de nenumărate ori reprezentanții postului din Pache Protopopescu, iar triburile și-au schimbat denumirile și nu mai există Războinici și Faimoși.

Printre concurenții care participă la Survivor România 2025 se regăsesc și nume cunoscute de către publicul larg, precum Diandra Moga, Darius Măcinic și Ema Kovacs, toți de la Insula Iubirii, dar și cântărețul Bitză sau omul de radio Sebastian Coțofană.

Înainte de a pleca în jungla din Republica Dominicană, Diandra Moga a stat de vorbă cu Libertatea și a vorbit despre trecerea de la Insula Iubirii la Survivor România, afirmând că pentru ea este bine că deja s-a obișnuit cu televiziunea.

„Nu am lăsat în urmă Insula Iubirii. Pentru mine a fost o experiență care m-a învățat foarte multe chestii. Eu cred că nici n-aș fi putut să iau parte la fel de implicată în proiectul ăsta, dacă nu exista proiectul dinainte. Mie mi-a adus foarte multe beneficii faptul că am mai cochetat cu televiziunea și că deja știu cu ce se mănâncă. Adică mă simt mult mai în largul meu deja la proiectul ăsta, mă simt mult mai confortabilă, publicul deja m-a cunoscut. Și e un alt context în care mi se dă șansa să arăt cine sunt, de fapt. Dar da, am învățat și m-am dus mai departe, am trecut la nivelul următor”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Diandra Moga.

Vrea să se mute în București

Întrebată ce planuri are pentru când va părăsi show-ul Survivor România 2025, Diandra Moga a afirmat că intenționează să se mute în București, deoarece ea locuiește în Cluj.

„Locuiesc la Cluj momentan. Când mă întorc, vedem. Intenționez să mă mut la București, da”, a mai spus Diandra Moga pentru Libertatea.

