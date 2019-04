Bjorn Ulvaeus și foștii săi colegi din trupa ABBA, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad şi Agnetha Faltskog, au anunțat că s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual. Artiștii vor apărea sub forma unor avataruri digitale.

Anterior, Ulvaeus şi foştii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad şi Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care vor apărea sub forma unor avataruri digitale.

Realizarea videoclipului cu avataturile membrilor trupei ABBA este un proces extrem de laborios, ceea ce a dus la amânarea lansării cu mult timp, a explicat Ulvaeus, pentru tabloidul danez Ekstra Bladet.

Potrivit sursei citate, spectacolele urmează să fie sărbătorite prin două cântece noi. Unul dintre acestea este intitulat „I Still Have Faith in You”.

Trupa suedeză ABBA a fost activă între anii 1974 şi 1982 și a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop datorită unor piese precum „Money, Money, Money”, „Mamma Mia” şi „The Winner Takes It All”. ABBA a câștigat concursul Eurovision cu piesa „Waterloo”, în 1974.

Membrii trupei, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, s-au despărțit în 1982 și de atunci nu au mai susținut în mod oficial niciun concert împreună. Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Anni-Frid au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani, conform Mediafax.

În 2010, grupul ABBA a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, iar cinci ani mai târziu piesa „Dancing Queen” a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.

Citește și:

VIDEO / Preţuri supraevaluate de peste zece ori pentru testarea instalațiilor electrice ale Direcției Protecția Copilului Sector 6

Narcos Delta Dunării! Reportaj realizat de Patrick André de Hillerin în locul unde s-a capturat o tonă de cocaină

Cu viața pre moarte călcând. Reporter la ambele capete ale unei întâmplări dramatice: familia care a donat ficatul unui băiețel de 7 ani și femeia care a primit o nouă șansă la viață

Citește mai multe despre muzica contemporana pe Libertatea.