După mai multe zile pline de evenimente în România, Nadia Comăneci a ales să-și petreacă o parte din timp acolo unde se simte cel mai bine: acasă, la mama sa, doamna Ștefania-Alexandrina. Vizita campioanei a fost una încărcată de emoție, de amintiri din copilărie și, bineînțeles, de bucate pregătite cu drag, așa cum doar o mamă știe să facă.

Nadia Comăneci, în vizită la mama sa

„De fiecare dată când ajung acasă, mama mă răsfaţă cu toate bunătăţile. Mare parte dintre ele sunt făcute în casă. Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult. La fel cum făceam şi în copilărie”, a spus Nadia Comăneci pentru Orange Sport.

Pe contul său de Instagram, marea gimnastă a postat un clip video cu mesajul „Acasă la mama #motherslove❤️”, în care le-a arătat fanilor o parte dintre bunătățile pregătite de doamna Ștefania-Alexandrina. În imagini se pot vedea borcane pline de murături de casă, cu felii de pepene roșu, castraveți și condimente aromate, toate scăldate într-o saramură limpede, dar și ceea ce pare o mâncare de spanac, dar și mai multe tipuri de fripturi.

Fotografiile surprind perfect atmosfera caldă de acasă: o masă simplă, tradițională, dar plină de iubire. Iar fanii Nadiei au fost încântați de simplitatea și naturalețea cu care s-a prezentat campioana. „Iubesc mult simplitatea cu care se prezintă regina gimnasticii românești 😍👏👏❤️🙌🔥”, a scris unul dintre urmăritori, în timp ce altcineva a completat: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte. ☘️”

Mesajele de drag și apreciere au continuat să curgă: „Unde e mai bine decât acasă la mama, draga noastră Nadia! Bine ai venit acasă! 🌟👏⚘⚘⚘❤❤❤🇷🇴”, o reacție care reflectă exact emoția pe care o simt românii ori de câte ori o văd pe Nadia întorcându-se la rădăcini.

Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan

Dincolo de vizita pe care i-a făcut-o mamei sale, Nadia Comăneci s-a întâlnit și cu premierul Ilie Bolojan. Pe pagina de Facebook a Guvernului României au apărut mai multe imagini, dar și dezvăluiri de la reunirea lor.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost în această seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna.

Întâlnirea desfășurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuție pregătirile care se fac pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 și pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor.

De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive, educative și despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

”În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor. Încurajarea practicării sportului de către copii și tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria”.

