Lia Bugnar a povestit la Xtra Night Show că a avut parte de un episod urât cu un concurent. Nu a dorit să îi dea numele, însă a susținut că a fost afectată de comportamentul afișat.

„Oamenii care participă la emisiune sunt în puncte diferite ale înțelegerii vieții. Și sunt unii care pur și simplu se uitau la tot ce se întâmplă acolo ca la o conspirație. Unii dintre ei nici măcar acum nu și-au revenit din aceste conspirații.

Un lucru urât pe care l-am trăit acolo a fost cu un concurent. Te duceai seara la culcare în relații ok cu cineva, erau testimonialele, apoi dimineața vedeai că omul acela nu mai era cu tine în aceași relație bună.

Eu am pățit asta și am rămas foarte surprinsă. Și i-am zis Mariei: ‘Mă, pe mine omul acesta mă plăcea și îmi făcea bine când îmi întâlneam privirea cu el, ce a pățit? Și dovadă că așa e„, a spus Lia Bugnar la Antena 1.

Momente tensionate în Filipine

Lia Bugnar mai spune că au existat momente în care erai în relații bune cu cineva seara, pentru ca fix a doua zi de dimineața lucrurile să ia o întorsătură neașteptată.

„Nu știai de ce dintr-o dată erai dușmanul lor. Și dacă am fi oameni deștepti, reali, ne-am întreba ce am avut atunci. Un concurent a avut față de mine o răbufnire de antipatie, mai mult decât antipatie, nu aș vrea să zic chiar ură. S-a purtat cu mine inexplicabil, m-a durut.

Eu l-am întrebat când am văzut prima emisiune de ce a făcut lucrul ăla și a zis de ce am luat-o personal. Eu am luat-o personal și m-am frământat, nu aveam amintiri cu el în această emisiune, nu îmi dau seama cu ce i-am greșit.

Am avut maxim cinci propoziții amabile cu el toată emisiunea”, a spus Lia Bugnar de la Asia Express la emisiunea lui Dan Capatos, potrivit dcnews.ro.

