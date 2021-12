Actrița Mara Oprea din serialul „Adela”, detalii din viața personală. Ce legătură are cu Alina Sorescu

„Am cântat de mică împreună cu Alina Sorescu, am fost cu trupa ei de pici și după am ținut legătura, chiar m-a felicitat atunci când am obținut rolul din „Adela”. Nu pot să zic că am făcut canto de performanță, dar am voce și mai fac și facultatea de actorie. Deocamdată, mă rezum la asta, pentru că îmbin canto cu dansul”, a declarat Mara pentru Click.

Mara Oprea a vorbit și despre rolul pe care l-a primit în „Adela”. „A fost un rol pe care chiar mi l-am dorit, un rol frumos. Sunt și momente grele când trebuie să apelez la foarte multe lucruri pe care le-am trăit ca să mă descarc”, a spus actrița despre rolul din Adela.

La un moment dat, Mara și-a rupt piciorul, așa că scenariul a fost adaptat. „Cei din echipă au adaptat scenariul în așa fel încât să pot filma, însă am stat ceva timp cu el în gips. Îmi era greu să filmez, să mă mișc, să-mi iau de mâncare. Însă mă ajutau colegii mei. Toți sunt niște drăguți”, a mai adăugat ea.

