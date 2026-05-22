Într-o intervenție la emisiunea The Breakfast Show, difuzată pe YouTube, expertul auto reamintește că proiectul automobilului de lux Aurus Senat a fost prezentat încă de la începuturile sale ca un „simbol național”.

Statul rus a alocat miliarde de ruble pentru lansarea acestui proiect numit de ignoranți „Rolls-Royce”-ul rusesc și a planificat o producție în masă de 5.000 de limuzine pe an. Cu toate acestea, producția s-a limitat doar la 100 de unități, în principal din cauza dificultății de a obține componentele necesare.

Potrivit lui Serghei Aslanian, Aurus Senat este un derivat al mașinii germane Volkswagen Phaeton. „Este o mașină germană cu o suspensii complet chinezești”, afirmă el.

Volkswagen Phaeton a fost construit pe platforma D1 a Grupului Volkswagen, dezvoltată în 2002 pentru mașinile emblematice de lux. Aceeași arhitectură a fost folosită și pentru Bentley Continental GT și Bentley Flying Spur, notează The Moscow Times.

Limuzina Aurus Senat este dezvoltată începând din 2013 de institutul NAMI în parteneriat cu Sollers, ca parte a proiectului „Cortege”. Finanțarea proiectului s-a ridicat la 12,4 miliarde de ruble (puțin peste 149 de milioane de euro). Limuzina a fost prezentată pentru prima dată la învestirea lui Vladimir Putin pe 7 mai 2018, iar producția în serie a început în mai 2021, la Elabuga.

După începerea producției în serie, Aurus a continuat să se bazeze pe componente importate, de la caroserie, la senzori și comutator, plus altele cumpărate din Coreea de Sud, China, India, Turcia și Uniunea Europeană. Încă de la început, proiectul s-a bazat pe expertiză inginerească străină. De exemplu, motorul a fost dezvoltat împreună cu Porsche Engineering.

În ultimii ani, proiectul a trecut printr-o transformare. În noiembrie anul trecut, potrivit Vedomosti, Gazprom a achiziționat 51% din producătorul de mașini Aurus Senat, iar la conducere a fost numit Andrei Boghinski, fostul șef al producătorului de aeronave Iakovlev.

Serghei Aslanian pune la îndoială, de asemenea, povestea legată de motivele asamblării Aurus în Emiratele Arabe Unite. El observă că, după vizita viceprim-ministrului rus Denis Manturov și anunțul deschiderii producției în Emiratele Arabe Unite, nu a apărut nicio fotografie cu fabrica. În opinia sa, este vorba mai degrabă de o schemă menită obținerii de componente străine decât de o unitate de producție completă.