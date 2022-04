„Sunt în Dubai de trei luni. Pandemia m-a prins în America, unde am filmat un scurtmetraj. La întoarcerea în România, când totul era închis, am decis să vopsesc gardul casei mele.

După câteva zile parcă nu se mai termina. Înjuram și vopseam gardul – moment în care mi-am dat seama că majoritatea celor care sunt închiși în apartamente ar fi bucuroși să aibă o grădină și să poată sta afară, ca să vopsească gardul. Am realizat atunci că era momentul oportun de a vinde casa pe care o aveam.

Experiența construcției celor două case în timpul pandemiei mi-a dat încredere că pot veni în Dubai și să lucrez în vânzări de proprietăți, pentru o perioadă de un an sau doi. A fost cea mai bună alegere.

Am fost angajată imediat și deja am vânzări cu care mă mândresc. Îmi doresc să îmi ofer o siguranță financiară și să am banii necesari pentru a îmi regiza filmul.

Nu mai spun despre cât de bine îmi va prinde o experiență într-o cultură atât de diferită precum cea din Orientul Mijlociu. Ca actriță voi avea o experiență trăită foarte valoroasă pentru următoarele mele roluri”, a povestit Maria Dinulescu pentru Fanatik.

