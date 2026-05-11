În 2014, sub conducerea lui Viktor Orban, Rosatom a primit, fără licitație, un contract pentru extinderea centralei nucleare de la Paks cu două reactoare de tip VVER. După mai multe amânări, compania rusă a început în cele din urmă construcția în februarie 2026.

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, care a depus jurământul sâmbătă, a declarat înainte de învestire că prețul proiectului a fost supraevaluat sub regimul lui Orban. Rosatom a susținut atunci că ar fi gata să justifice prețul acestui proiect, realizat în mare parte prin intermediul unor împrumuturi din Rusia.

Nominalizat la funcția de ministru al economiei și energiei, Istvan Kapitany, a declarat luni că Ungaria va revizui finanțarea și implementarea proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks.

„Trebuie să revizuim finanțarea și costurile Paks 2 și condițiile sale de implementare. Acestea sunt contracte clasificate, pe care nu le-am văzut încă, trebuie să le examinăm”, a spus Kapitany, citat de Reuters.

Potrivit lui Kapitany, energia nucleară va continua să joace un rol important în Ungaria, dar că țara sa are nevoie „de o strategie nucleară transparentă”.

El a promis totodată că va lua măsuri anticorupție. Criticii lui Orban spun că darea de mită a fost o practică pe larg răspândită sub conducerea acestuia, lucru pe care fostul prim-ministru îl neagă, în mod evident.

Anita Orban, nominalizată la funcția de ministru de Externe, a declarat în fața unei comisii parlamentare separate că Ungaria își dorește o relație egală și transparentă cu Rusia.

„Rusia va rămâne un partener, dar relația nu se poate baza pe o dependență unilaterală. În situația geopolitică actuală, este clar că politicile Rusiei reprezintă o provocare de securitate pentru Ungaria și Europa”, a declarat ea.

Anita Orban a mai afirmat că prima sa sarcină va fi să reconstruiască încrederea în Ungaria, care a fost erodată sub conducerea lui Viktor Orban.

Viktor Orban a căutat frecvent să intre în conflicte cu UE pe teme diverse teme, de la statul de drept și drepturile minorităților până la politicile sale pro-Rusia.

„Trebuie adoptate legi care să asigure independența sistemului judiciar din Ungaria, transparența licitațiilor publice, combaterea corupției, verificarea declarațiilor de avere și urmărirea utilizării fondurilor Uniunii Europene”, a conchis Anita Orban.

