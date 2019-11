Din ce în ce mai des întâlnit în școlile și liceele din România, bullying-ul a făcut o nouă victimă. Fetița fostului model Laurette Atindehou, în vârstă de doar șapte ani, a fost bătută și umilită la școală de către un coleg. Serena s-a întors acasă cu dantura spartă după ce a fost lovită de un alt copil, motivul fiind, conform declarațiilor vedetei, culoarea pielii.

Contactată de Libertatea, Laurette se afla la radiografie dentară cu fetița sa. În plus, copilul a început să meargă la psiholog, pentru a depăși trauma suferită.

”La începutul anului scolar, copiii au făcut asocierea dintre mamă și fiică. Ea îmi spunea «mami, copiii îmi spun că tu ești negresa aia de la televizor. Sunt și eu negresa ca tine? ». I-am zis ca da”, ne-a declarat vedeta.

Acuzații de rasism. Laurette, jignită de tatăl băiatului care i-a lovit fiica

Laurette este șocată de incident, dar și de atitudinea celor din jur. ”Nu am cuvinte…Mai rău decât atât este că părinții îți râd în nas, te iau peste picior, tot tu ești vinovat. Părinții copilului (nr. cel care a agresat-o pe fetița lui Laurette), mai nou, au făcut front comun cu alți părinți împotriva mea, nu am înțeles de ce, cu ce am greșit… pentru că am avut îndrăzneala să fac public cazul, trebuia să tac din gura”, a declarat pentru Libertatea fostul model. De asemenea, aceasta a precizat că tatăl băiatului ce i-a atacat fiica a tratat-o urât: ” Primul lucru pe care a avut să mi-l reproșeze a fost că aici suntem în realitate, eu nu sunt pe o scenă de teatru si nici la televizor. Eu îi expuneam cazul și încercam să găsim o soluție de comun acord vizavi de fetița mea și el îmi spunea de vedetism. Ce legătură avea asta cu copilul nu am înțeles… M-a durut comportamentul lui și faptul că m-a jignit în față, când nu era nimeni, spunându-mi să ne ducem la noi în Africa să învățăm. Urât, foarte urât!”

Laurette, victima rasismului în copilărie

Laurette a precizat că la același ”tratament” a fost supusă și ea în copilărie din cauza culorii pielii, dar că a trecut prin lucruri chiar mai grave. ”Ooo, foarte multe am pățit în copilărie, m-am întărit cu timpul. Am avut parte de multe experiențe neplăcute când eram mică. Până la 14 ani am copilărit la bunici, undeva la țară. La țară nu am avut probleme, acolo toată lumea mă cunoștea și mă iubea, ca și copil mulatru. Am simțit răutatea oamenilor față de culoarea pielii în momentul în care am mers la liceu la Brăila și ulterior la facultate, atunci am suferit cel mai tare.”