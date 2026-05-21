Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama va fi înmormântată la Galați

Amiana Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere și care ulterior s-a sinucis în arestul Poliției Alba, va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 23 mai, la Galați. Anunțul despre înmormântare a fost făcut de fratele său pe rețelele de socializare, conform portalului de știri locale Turnulsfatului.ro.

Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii Vovidenia

Începând de astăzi, 21 mai, trupul neînsuflețit al Amianei Păștină este depus la capela Bisericii Vovidenia din Galați.



„Pentru toți cei care au cunoscut-o pe sora mea Amiana Budrala, au iubit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu, începând de mâine 21.05 va fi depusă la capela bisericii Vovidenia din Galați, înmormântarea va avea loc în data de 23.05.2026, la ora 12.00.



Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi dăruiască liniște și lumină veșnică”, a transmis fratele său, pe contul de Facebook.

Amiana Păștină a murit în timp ce se afla în arest

Moartea Amianei Păștină, care și-a provocat o rană fatală în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, este acum subiectul unei anchete penale.



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba Iulia au preluat investigația în data de 15 mai 2026, investigând o posibilă infracțiune de neglijență în serviciu, transmite portalului de știri locale citat anterior.



Potrivit unui comunicat al Parchetului, sibianca de 38 de ani, aflată în arest preventiv, „și-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosință și a decedat”.



Tragedia s-a petrecut în perioada 14-15 mai, în timp ce aceasta era privată de libertate în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba.

Polițiștii sunt investigați după ce femeia s-ar fi sinucis în spatele gratiilor

Ancheta vizează modul în care polițiștii responsabili de supravegherea și siguranța deținutului și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, inclusiv evaluarea stării psihice a victimei și respectarea interdicțiilor impuse de procurorul de caz.



Procurorii subliniază că investigațiile aflate în curs au scopul de a colecta toate probele necesare pentru determinarea circumstanțelor exacte ale tragediei și respectă principiul prezumției de nevinovăție.