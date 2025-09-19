„La izvoare”, un produs marca Music Lover, este un cântec ce își trage seva din tradițiile autentice, dar care, prin talentul și viziunea celor implicați, reușește să depășească granițele obișnuitului. În centrul său se află vocea caldă, intensă și inconfundabilă a ADDEI, pentru care acest tip de stil artistic a devenit deja o semnătură personală.

Melodia lansată de ADDA

De altfel, folclorul reinterpretat este un univers în care artista s-a simțit mereu „acasă”, reușind să îl transforme într-un limbaj propriu, recognoscibil și profund. Un proiect născut din fuziunea tradiției cu modernitatea.

Această împletire de forțe creative a dus la o construcție sonoră cu totul specială. Pe de o parte, structura piesei aduce aminte de cântecele de dor și natură din tradiția populară, iar pe de altă parte, sound-ul modern semnat de DJ Sava oferă o energie nouă, care pulsează între ritmurile actuale și amintirile unei lumi arhaice.

Declarațiile făcute de ADDA și DJ Sava

„Am simțit că această piesă m-a ales pe mine, nu invers. Folclorul este în ADN-ul meu artistic și mereu am considerat că acolo unde cuvintele se opresc, vocea mea poate continua povestea. La izvoare este o întoarcere la rădăcini, dar și o invitație pentru fiecare dintre noi să ne amintim cine suntem, dincolo de agitația prezentului”, declară ADDA.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

„La izvoare” promite să fie mai mult decât o simplă piesă – este o experiență sonoră care conectează publicul la esența românească, dar într-un limbaj actual, accesibil generațiilor de azi.

„Pentru mine, La izvoare este o declarație de respect față de rădăcinile noastre și, în același timp, o dovadă că folclorul românesc poate fi adus pe marile scene internaționale, reinterpretat, modern, dar fără a-și pierde autenticitatea. ADDA are o voce ce poartă greutatea și frumusețea acestui mesaj, iar împreună am creat ceva de care sunt extrem de mândru”, conchide DJ Sava.

Prin această colaborare, DJ Sava și ADDA nu doar că aduc un tribut folclorului, dar reușesc să creeze un pod între trecut și prezent, între rădăcini și aripile viitorului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE