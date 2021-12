Adda doarme cu băiatul ei în vârstă de 5 ani. Explicația cântăreței: „Vreau să îl știu liniștit, îl verific dacă respiră bine”

Adda a atras atenția cu cea mai recentă postare făcută pe rețelele de socializare. Cântăreața apare într-o fotografie în pat alături de fiul ei. Prin intermediul acesteia, artista a povestit că băiatul ei încă doarme cu ea, nu în camera lui.

„Vrea să se simtă în siguranță”

„Woow, are 5 ani și încă dormi cu el?! Da! Pentru că își dorește asta. Și eu îmi doresc. Pentru că vrea să se simtă în siguranță și eu vreau să-l știu liniștit. Pentru că e puiul meu și încă mă trezesc să îl învelesc. Îl verific dacă respiră bine, dacă are nasul înfundat sau dacă doarme într-o poziție ciudată.

Da! Mă trezesc anchilozată. Îmi servește coate, picioare, dar nu aș schimbă asta cu nici un somn de “5 ⭐️“. Acum câteva minute l-am învelit și l-am sărutat pe cap. S-a trezit și s-a întors spre mine. M-a luat în brațe, mi-a zâmbit și mi-a spus “te iubesc, mami!”, apoi a oftat și a adormit la loc. Ora 02:35”, a notat Adda pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cântăreața e urmărită în mediul online de multe mame. Multe dintre ele au reacționat cu like-uri și comentarii la postarea vedetei, multe au spus că și copiii lor dorm încă cu ele. „Aplaud acest comportament tot mai rar întâlnit.?❤️

Am doi pui și procedez precum tine. Nu judec pe nimeni însă mereu m-am întrebat:dacă mami /tati are nevoie de partener acest suflețel nu are nevoie de dragoste și alinare?

Oare unde îi grăbim? Unde îi “alungăm”? Sunt un copil crescut cu toată dragostea datorită mamei mele pot transmite același lucru. (…)

Eu dorm mai bine dacă dorm cu el. Mă simt mai liniștită și tot 5 ani are. Are și patul lui. Și tot degeaba. O să dormim cu ei până decid că nu mai vor. Măcar o să știe să împartă patul (…)

Timpul zboară, cresc și în mod natural nu vor mai dori să doarmă cu noi. La fel am procedat și eu cu puiul meu , care în curând împlinește 13 ani. Și asta nu l-a transformat intr-un copil mai puțin încrezător ori independent, ba din contră. Acum tânjesc după acele momente, dar e mare. Și-l iubesc. Atât de puțin ne bucurăm de ei! (…)

Și noi tot împreună. Băieței de 5 și 6 ani. La fel mă trezesc dimineața, dar pentru liniștea lor (și a mea ?) încă dorm cu mine.”, sunt câteva dintre mesajele apărute la postarea recentă făcută de Adda.

Citeşte şi:

Câți bani câștiga Cătălin Botezatu pe vremea comunismului. Avea prezentări în Rusia, Germania: „Mă întorceam cu contravaloarea unei Dacii”

Ileana Stana Ionescu, apariție rară la TV alături de soț. Actrița are 85 de ani: „Îmi doresc să fiu fericită până la sfârșitul zilelor”

Cosmin Natanticu a enervat-o pe Niculina Stoican cu glumele lui. Ce s-a întâmplat la Antena 1: „Ieși afară”

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei

Observatornews.ro Un jandarm din Bucureşti a oferit imaginile anului la parada de 1 Decembrie: cum a reuşit să cadă de pe cal

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum

Știrileprotv.ro Șeful Pfizer spune că e posibil să fim nevoiți să ne vaccinăm anual antiCovid

Telekomsport Loţi Boloni s-a întâlnit cu Ronaldo. La ce echipă l-a sfătuit să se transfere: ”Pot să ghicesc de ce a făcut asta”

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie