„Când am aflat că am Lyme, am simtit un șoc dar și o eliberare. Nu am avut timp să bocesc pentru ca trebuia sa mergem la ziua “iubitei” lui Alexuțu de la grădiniță.

În timp ce conduceam spre mall, de unde urma să iau cadoul, m-am gandit la câte pot să fac de atunci înainte, nu la câte pot sa pierd.

Toată viața mea, mi-am dorit să compun și să cânt muzică de calitate, pentru oameni. Să transmit mesaje.

Dar din cauze medicale, nu am mai putut fi atât de creativă în studio. Lucru care m-a intristat. Însă, am descoperit scrisul și așa m-am eliberat.

So, oficial va fi o carte. În toamnă! #celetrei Iar acum m-am izolat puțin ca să-mi adun gândurile și să aștern rândurile.

Să vă spun tot ce n-am spus, inclusiv povestea din spatele pieselor. Să-mi spun povestea, de fapt. Așa, fără filtre și perdea. Cum n-am făcut-o niciodată”, a scris Adda pe contul de Facebook

