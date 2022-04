„Dacă nu luam acele vitamine și suplimente, dacă nu țineam acel regim, când am scos anumite alimente, nu mai eram acum pe canapea cu tine”, i-a spus ea lui Răzvan Simion.

„Eu am presimțit ce am. Am fost la mulți doctori, am întrebat și de Borelia Lyme. Mi s-a spus că sunt nebună, am fost la psiholog.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, m-am dus, m-am testat. Când am filmat «Paranoia», nu îmi simțeam jumătate de față. Am început tratamentul, vor urma doi ani de tratament, dar o să fie bine”, a mai adăugat Adda.

„Nu vreau să plâng, e dimineață, m-am machiat frumos. Dar nu e de plâns, acum simt că trăiesc cu adevărat. Mă bucur de absolut tot.

Vreau să fac muzică frumoasă. Și sunt convinsă că mă voi vindeca. I-am pus numele Goguț chestiei ăsteia din mine. Așa am simțit eu. La început, vorbeam cu el.

Acum îl ignor. Sunt pregătită să mă vindec din toate punctele de vedere. Eu simt că, sufletește, sunt vindecată 90%.”, a mai spus Adda, potrivit Click.

GSP.RO Strigătul unei legende: „Nu că m-a uitat, m-a aruncat!” Soția acuză: „Habar n-aveau că mai trăiește, credeau că e o glumă”

Playtech.ro BREAKING: Volodimir Zelenski, decizie finală privind modul în care poate opri războiul din Ucraina: „Cred că nu avem altă opțiune”

Observatornews.ro Soldaţii ruşi, filmaţi în timp ce se prefac că deminează o zonă din Ucraina. Detaliul amuzant care i-a dat de gol

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2022. Gemenii încearcă, cu vorbe multe, să acopere lipsa unor rezultate sau lipsa unor cunoștințe

Știrileprotv.ro Cine este Mariana, femeia care ar fi fost ucisă de fostul ei soț, după ce ar fi produs intenționat un accident

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde