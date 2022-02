Adela Popescu a mărturisit că vrea să înceapă să meargă la sală și ca un prim pas, vedeta s-a interesat deja la o prietenă despre acest subiect. Adela a născut de trei ori pe cale naturală și s-a refăcut perfect, având o siluetă de invidiat.

„Am făcut un lucru foarte important zilele astea. Am sunat o prietenă şi am întrebat-o la ce sală este. Este un pas mare pentru mine! O să fac un studiu de piaţă şi o să iau decizia. Vă anunţ! E mare lucru pentru mine. Niciodată nu am făcut asta”, a mărturisit Adela Popescu, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

„Am două teste pozitive. Mă simt mai bine decât data trecută. Îmi curge nasul și gâtul mă doare. Nu sunt daună totală. Îți mulțumesc foarte mult că ești acolo în platou. Mi-am dorit foarte mult să vii tu. I-am spus și Andreei asta”, a anunțat Adela Popescu zilele trecute.

