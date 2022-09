LIBERTATEA: „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este un proiect de mare succes. Ți-a fost greu să accepți propunerea și să renunți la „Vorbește lumea”?

Adela Popescu: Sigur că mi-a fost greu. Sunt împreună cu echipa de la „Vorbește lumea” de șase ani, dar eu am tot venit și plecat în timpul ăsta, am născut și așa am mai lipsit de la emisiune. Îmi doream această nouă provocare, m-a încântat foarte tare ideea de a schimba macazul atât de brusc. Să pleci în Dominicană două luni e ceva ce ți se poate întâmpla poate o singură dată în viață.

– Lili Sandu este acum noua colegă a lui Bogdan și a lui Shurubel. I-ai dat sfaturi înainte de a intra în direct?

– Lili nu are nevoie de sfaturi din partea mea. E extrem de frumoasă, e inteligentă, are experiență, se știe cu băieții. Plus că a mai fost la „Vorbește lumea” acum ceva timp și s-a descurcat minunat. Îmi place foarte mult de ei, au o energie bună și sunt o echipă foarte tare.

– Cum este în Republica Dominicană? Te-ai adaptat cu locul, cu mâncarea, cu oamenii de acolo?

– Eu sunt o persoană foarte adaptabilă și mă mândresc cu asta. În schimb, foarte multe lucruri bune li s-au întâmplat copiilor mei. Adrian a mers aici pentru prima dată singur, Andrei a învățat să înoate. Asta când vine vorba de schimbări evidente. Pentru toată lumea a fost de bun augur. Și pentru noi ca familie, și profesional, am descoperit o echipă nouă, alături de care îmi place să lucrez. Suntem foarte bine.

Recomandări Cum arăta chilia unde mai multe femei acuză că au fost agresate sexual de Visarion Alexa. „Ticsită cu icoane și fotografii”, apare în reportaje și interviuri

– Cred că a fost un mare plus că ți-ai putut lua soțul și copiii cu tine. Ei cum s-au adaptat? Le este dor de casă?

– Ei s-au simțit minunat aici, Radu a avut ocazia să petreacă și mai mult timp cu băieții. Și pentru că noi a trebuit să ne sacrificăm vacanța, am reușit în felul ăsta să îmbinăm utilul cu plăcutul, ei să fie în vacanță, eu să fiu la muncă și din când în când să-i mai însoțesc la plajă.

– Dat fiind faptul că două luni nu sunteți în România, i-ai retras pe cei mici de la grădiniță? Alexandru urma să înceapă școala în acest an, nu?

– Băieții s-au întors înaintea mea, așa că Andrei e la grădiniță, Alexandru, la școală. Eu am mai rămas puțin fără ei, testez cum e să fie casa goală și liniște. :) Nu pot să spun că-mi place atât de mult.

– Cine te ajută cu băieții în Republica Dominicană? Presupun că nu e deloc ușor cu trei copii și multe ore de filmări.

– În prima săptămână ne-am descurcat doar noi doi cu toți trei copiii și a fost foarte complicat, pentru că bonei noastre filipineze încă nu-i ieșiseră actele și nu a reușit să ajungă de la început. De-abia după 10 zile după ce am ajuns noi aici a venit și ea. Și mărturisesc că Radu a fost incredibil, a stat cu toți trei o săptămână aproape full time. Apoi a venit ea și lucrurile s-au simplificat. Radu petrecea mai mult timp cu băieții cei mari, iar bona cu cel mic. Și când puteam, ne reuneam cu toții.

Recomandări Dacă războiul din Ucraina e doar începutul, iar Rusia și China vin după Occident? Conducerea Poloniei se pregătește, a noastră doarme

– Cu Cabral cum te înțelegi? E prima dată când prezentați împreună o emisiune?

– Am mai prezentat o emisiune împreună, se numea În al nouălea cer. Nu eram curioasă cum o să ne înțelegem, pentru că știam că va fi foarte bine. A fost tare frumos când a venit și Andreea aici. Ne-am văzut cu toții, copiii s-au jucat împreună, am mâncat împreună, a fost o atmosferă foarte plăcută.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

– Crezi că te-ai fi descurcat în rolul de concurentă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”?

– Nici măcar nu vreau să descopăr, să aflu sau să mă gândesc că aș putea să particip. E foarte greu. Cei care reușesc să ducă provocarea asta, nu neapărat la bun sfârșit, să treacă de fiecare probă în parte, sunt foarte tari.

– Ce ne poți spune despre emisiune? Ceva ce nu se vede la TV.

– Mie mi se pare că tot ce se întâmplă aici este mult mai greu decât se vede la televizor, dacă vă puteți imagina.

– După ce termini filmările pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici” te vei întoarce la „Vorbește lumea”?

Recomandări „Analfabetă! Hai, lasă boceala!” Înregistrare audio cu o învățătoare de la Școala 79 din București țipând la elevi

– Mai e cale lungă până când se vor termina filmările și nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Vreau s-o iau pas cu pas, să ducem la bun sfârșit proiectul, să ne întoarcem cu bine acasă și apoi vedem ce facem mai departe.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Imagini bombă cu Dana Budeanu de când a apărut prima oară la TV! Sigur nu o recunoşti! Cum arăta vedeta?

Viva.ro Șoferul Anamariei Prodan rupe tăcerea și spune tot adevărul despre bătaia dintre impresară și Reghecampf: 'Am fost...'

Observatornews.ro Prostituata româncă ucisă în Austria, recunoscută după tatuaje. Un client a desfigurat-o pe Ana Maria, a bătut-o până a omorât-o

Știrileprotv.ro Cine va fi selecționerul României după rușinea din Nations League. Burleanu: „Asta e propunerea mea!”

FANATIK.RO Cine este Costel Bojog, noul jurat de la iUmor. Câți ani are și ce facultate a terminat

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2022. Vărsătorii se confruntă cu urmările unor gesturi discutabile pe care le-au făcut la un moment dat

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?