După ce a dezvăluit cât de mult îi place viața la țară și a decis să își construiască o casă în satul în care a crescut, acum vedeta a mărturisit că obișnuiește să facă și cumpărături din magazine second hand.

Adela Popescu a decis să cumpere haine, accesorii și încălțăminte din două magazine second hand. „Astăzi am lăsat copiii cu băieții familiei și am plecat la Slatina, orașul cel mai apropiat de Șușani, să cumpărăm una-alta. Așa că eu și cu aceste două doamne superbe (mama și mătușa ei) am parcat mașina în fața unui second hand de prestigiu din oraș”, a scris ea pe rețelele de socializare, unde a distribuit și o imagine cu magazinul, dar și cu punga de cumpărături, potrivit Unica.

Apoi, actrița a mers și la un second hand pentru copii. „Foarte mulțumită de cumpărături. Abia aștept să ajung acasă să vă arăt ce mi-am luat”, a mai scris Adela Popescu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii

Radu Vâlcan formează un cuplu cu Adela Popescu de 15 ani, iar puțini știu cum a început povestea lor de dragoste. Prezentatorul TV a dezvăluit detalii neștiute despre începutul relației cu actrița.

Acum, după 15 ani de relație, Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri emoționante despre primele momente alături de Adela, subliniind că întâlnirea lor a fost una karmică. „Nu știa nimeni de relația noastră. Eram protagonist în Iubire și onoare, Adela era personaj secundar, era antagonistă cumva.

Era foarte mediatizată povestea serialului și eu la momentul ăla și Adela ne-a fost teamă cumva. Nu-mi place mediatizarea din punctul ăsta de vedere, adică pentru mine, viața discretă e foarte importantă. Ne gândeam unde plecăm să nu ne vadă, plecăm la Brașov, pe la Poiana, Doamne, era o nebunie! Am hotărât să mergem acolo la Ruse. (…)

S-a aflat la un moment dat, adică până să se afle în presă, deja se știa în echipă. Dar momentele alea, lunile alea, de când eram împreună, au fost ale noastre. Le-am trăit intens pentru că nu știa nimeni și era foarte mișto la repetiții. Nu neapărat repetam împreună, dar eram cumva în aceleași secvențe și noi ne dădeam mesaje. Îmi aduc aminte că era BlackBerry-ul cu taste și ne dădeam mesaje peste masă. Eram aici, ea era în partea cealaltă. Aveam noi povestea noastră și a fost superb”, a spus Radu Vâlcan, pentru ciao.ro, despre prima lor întâlnire din Bulgaria.

