Adela Popescu a prezentat câțiva ani emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A renunțat la acest proiect pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care în noiembrie 2022 a ajuns la final. De atunci, ea nu a mai revenit la TV, în rolul de prezentatoare.

S-a dedicat familiei sale, tot timpul e alături de cei trei băieței ai ei și ai lui Radu Vâlcan. Într-un interviu pentru Ciao, ea a recunoscut că analizează foarte bine ofertele pe care le primește pentru a reveni în televiziune, se gândește că are copii mici care au nevoie de ajutorul ei.

„Cu televiziunea analizez bine. De când sunt mamă și am copii și sunt mici, analizez foarte bine propunerile pe care le primesc. Trebuie să mă provoace, trebuie să fie altceva decât am făcut, trebuie să-mi aducă ceva în plus care să merite să mă țină departe de ei chiar și pentru un timp scurt”, a explicat Adela Popescu, care anunță o noutate pe plan muzical.

De ziua ei de naștere, când a împlinit 38 de ani, vedeta i-a promis fiului ei Alexandru că va lansa o melodie. „De ziua mea, anul ăsta, am făcut două promisiuni: 1. Mie. Așa că rămâne între noi. 2. Lui Alexandru. I-am promis că voi scoate melodia care îi place lui atât de mult, Mii de jurăminte, compusă de Eneli Oficial”, a transmis ea în mediul online.

Adela Popescu are succes ca actriță

Adela Popescu joacă în filmul „Retreat Vama Veche”, care rulează deja la cinema. Corina, personajul interpretat de vedetă, este medic stomatolog și alege să-și încurajeze soțul, pe care îl neglijează, spionează și subestimează, să stea în concediu paternal cu băiețelul de 2 ani. Weekendul burlăcesc din Vama Veche ajunge să-i fie evadare, dar și revelație pentru relație și pentru viață.

„E fixistă, nevrotică și nu dorește să încetinească deloc ritmul pentru a se reechilibra. Însă viața nu se întâmplă așa cum e ea învățată și îi trage frâna de mână acolo unde doare mai tare. Dar eu sunt fana ei, îmi plac persoanele curajoase și cu o imaginație bogată”, o descrie Adela Popescu pe Corina, un personaj magnetic și amuzant care se pregătește să cucerească spectatorii din cinematografele din toată țara.

Adela Popescu consideră terapie curată mersul la cinematograf, la „Retreat Vama Veche”. „Le spun românilor să meargă din 18 octombrie, la Retreat Vama Veche, în cinematograf, oriunde ar fi în România. De ce? Pentru că e cel mai bun film la care vor merge toamna aceasta.

Are emoție, umor, profunzime, haine frumoase, băieți atrăgători, muzică superbă. Pentru noi, este un proiect terapeutic, de suflet, de gașcă și de bucurie, iar această întâlnire fericită se simte în fiecare cadru, în fiecare interacțiune din film. Veniți să vă convingeți!”, declară Adela Popescu despre lungmetrajul „Retreat Vama Veche”, o comedie ca o terapie, regizată de Petre Năstase, cu scenariul scris de Ovidiu Niculescu.

