Dana Rogoz și-a început ziua alături de soț și de copiii ei, Vlad și Lia. Au urmat două surprize, una de la prietena ei, Adela Popescu, iar cealaltă de la unul dintre frații ei, stabilit în Olanda. Seara a prins-o pe scenă, jucând în piesa „Masacrul”.

„Ziua mea de naștere a fost anul acesta foarte emoționantă. Sau, altfel spus, am plâns de mai multe ori pe parcursul zilei.

Mă rog, de fapt am început să plâng de cu o zi înainte. Nu știu cum să vă spun, dar ultimul an a fost unul extrem pentru mine. A fost un an cu mari reușite profesionale, căci scurtmetrajul meu a călătorit mult de tot – și o mai face încă – pe la festivaluri internaționale. A fost și anul în care am renovat și salvat de la prăbușire casa de la Viscri!

Dar a fost și anul unor lovituri ale vieții, care au creat răni a căror coajă mult prea fragilă s-a tot rupt, generând o durere surdă aproape continuă. Poate că anul care urmează va fi cel al vindecării, al armoniei, al seninătății”, a scris Dana Rogoz în mediul online.

Dana a povestit cât de ocupată a fost de ziua ei de naștere. S-a întâlnit cu Adela Popescu și cu fratele ei din Olanda, a jucat pe scena teatrului și a fost răsfățată cu tort și cu câteva cadouri „alese cu atât de mare grijă și iubire” pentru ea, potrivit Unica.

„Primele emoții ale zilei de ieri au venit de la copiii mei, care mi-au urat „La mulți ani” cu cele mai dulci glasuri adormite. Apoi, Adela mi-a făcut o surpriză și a trecut, neprogramat, pe la mine, iar gestul ei mi-a adus o mare bucurie.

La fel și cel al unuia dintre frații mei, care a făcut mari eforturi să plece de la job-ul său din Olanda și să se întoarcă pentru prima oară în țară de la plecarea sa, chiar de ziua mea. Iar pe seară am jucat spectacolul ‘Masacrul și la aplauzele de la final spectatorii mai întâi au început să-mi strige câte o urare, ca mai apoi să înceapă să îmi cante cu toții „La mulți ani”.

A fost copleșitor. Iar am plâns, ce să fac?! Și apoi am ajuns acasă, unde ai mei mă așteptau cu tort și cu cadourile alese cu atât de mare grijă și iubire”, a mai povestit Dana Rogoz, pe Instagram.

