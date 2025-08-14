Întrebată dacă au existat momente grele în relația cu Radu, Adela a răspuns sincer că au fost și încă există.

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.

Adela Popescu spune că atunci când Radu a primit propunerea de a face parte din proiectul Insula Iubirii și a aflat despre ispitele feminine aflate în cadrul show-ului, vedeta nu a simțit gelozie și asta pentru că relația lor este foarte stransă și specială. Mai mult, de fiecare dată când Radu se află la filmări, soția lui îl vizitează, petrecând timp împreună în Thailanda.

„Nu. Noi geloși chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.