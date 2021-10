Adela Popescu, atac de panică în avion. Vedeta și soțul ei nu au mai ajuns la Roma. „Din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem”

„Mă duce, mă, la Roma de ziua mea! Că altfel jar mâncă”, a anunțat Adela pe Facebook, în cursul zilei de vineri. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Adela Popescu a revenit cu detalii despre revenirea neașteptată la București. A renunțat la vacanță din cauza unei neliniști, în urma unui incident petrecut în avion.

„Nu, nu am mai ajuns la Roma. La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion.

Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă. Probabil am făcut un atac de panică și toate îmi păreau «semne».

Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea. În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță. Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborât?”, a scris Adela pe Facebook.

