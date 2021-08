Adela Popescu, vizită surpriză din partea unei bune prietene, la câteva zile după ce a născut. Ce făcea Radu Vâlcan în acest timp

„O dimineață de sâmbătă ca la carte: cafea, hamac, muzică bună de la vecini, zacusca și busuioc aduse de @lauracosoi , copii sănătoși de la Dumnezeu și minte liniștită, netenebroasă, modelata de parintii mei.

Plus un sot care caută bilete de vacanță.:))) Asta ca să nu amintesc de ușoara durere de cap și privirea încețoșată de la nesomn.:) Dimineața voastra cum a început?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Zilele trecute, Adela Popescu, soțul și cei trei băieți ail or au plecat la mare, pentru câteva zile de relaxare.

„Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor.

De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare? Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord.

Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce.” , a fost mesajul postat de Adela Popescu, pe contul ei personal.

