Totul a pornit de la imagine publicată pe Instagram, în care vedeta apare în costum de baie, cu burtica suspectă la vedere. Prezentatoarea TV a primit zeci de mesaje din partea fanilor care erau curioși să afle dacă va mai avea un copil.

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„Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu!

Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel, și pentru o fetiță.

Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni”, a spus Adelina Pestrițu pentru Click.

În cadrul interviului, Adelina Pestrițu a vorbit și despre noul ei proiect de la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”

„Da, o să înceapă show-ul în curând. Să știi că m-am bucurat să intru în acest proiect, care va începe pe 14 septembrie, de la ora 23.00 este programat debutul pe PRO TV și pe Voyo. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare să fiți alături de noi în această aventură!

A fost frumos, a fost palpitant, un proiect pe care se pare că îl așteptam ca să mă reîntorc în televiziune după 10 ani. Au fost momente în care mă gândeam cum ar fi să mă reîntorc, de-a lungul timpului am mai primit propuneri, însă aceasta a fost diferită m-a convins din prima, nu am stat mult pe gânduri”, a mai spus Adelina.

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