Unde ajunge apa care intră prin gaura frigiderului

În timpul funcționării frigiderului, formarea unei anumite cantități de umezeală este normală. Aerul cald și umed intră în interior de fiecare dată când deschidem ușa, iar alimentele pot elibera și ele vapori de apă. La multe aparate, umezeala se condensează pe peretele rece din spate și formează picături. Acestea curg în jos către un canal și ajung în micul orificiu de evacuare.

Apa nu dispare pur și simplu în interiorul aparatului. La frigiderele care folosesc acest sistem, ea trece printr-un tub și ajunge într-o tavă de colectare amplasată în partea din spate a aparatului, de regulă în apropierea compresorului. Căldura produsă în timpul funcționării ajută apoi apa acumulată să se evapore treptat. Din acest motiv, în condiții normale, proprietarul nici nu trebuie să golească manual recipientul.

Ce se întâmplă dacă orificiul se înfundă

Problemele apar atunci când apa nu mai poate trece prin acel orificiu. Resturi foarte mici de alimente, murdărie sau diferite depuneri pot bloca scurgerea. În acest caz, condensul continuă să se formeze, dar nu mai are pe unde să fie evacuat. Apa începe astfel să se strângă în partea de jos a frigiderului și este observată deseori sub sertarele pentru legume și fructe. Dacă blocajul persistă, cantitatea de apă din frigider poate crește și, în anumite situații, aceasta poate ajunge chiar în afara aparatului.

Prin urmare, apariția apei nu înseamnă automat că frigiderul s-a defectat. Un orificiu de evacuare blocat este una dintre primele cauze care pot fi verificate la modelele prevăzute cu un astfel de sistem. Bosch menționează, de asemenea, blocarea canalului sau a orificiului de scurgere printre cauzele uzuale ale acumulării apei în frigider.

Cum poate fi curățată mica gaură din frigider

Înainte de orice intervenție, trebuie consultate instrucțiunile modelului respectiv. Frigiderele nu sunt construite toate la fel, iar la unele aparate orificiul nu este destinat accesului direct al utilizatorului. Dacă producătorul permite curățarea lui, aceasta trebuie făcută cu grijă. Bosch recomandă, pentru unele modele, curățarea orificiului aflat în partea de jos a peretelui posterior cu o lavetă și un bețișor de bumbac umezit. Unele aparate au chiar un accesoriu special destinat curățării scurgerii.

Trebuie evitate improvizațiile cu obiecte ascuțite sau rigide care ar putea deteriora tubul de evacuare ori alte componente ale aparatului. Dacă este necesară mutarea frigiderului sau intervenția în partea din spate, aparatul trebuie scos mai întâi din priză.

Apa din frigider poate avea și alte cauze

Un orificiu de evacuare înfundat este o explicație frecventă, dar nu este singura. Condensul excesiv poate apărea și atunci când ușa nu se închide corect, garnitura este murdară sau deteriorată ori frigiderul este deschis foarte des. Și amplasarea necorespunzătoare a alimentelor poate împiedica circulația normală a aerului. În plus, sistemele diferă de la un producător și de la un model la altul. Nu toate frigiderele au orificiul de evacuare în același loc și, în cazul unor aparate moderne, acesta poate să nu fie vizibil sau accesibil utilizatorului.

De aceea, mica gaură de pe peretele din spate este unul dintre acele elemente ale frigiderului care funcționează fără să atragă atenția. Cât timp condensul se scurge normal, aproape nimeni nu se gândește la ea. Importanța ei devine evidentă abia atunci când apa începe să se strângă în interior.

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