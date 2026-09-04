Un nou fragment de dronă a fost descoperit la Sulina

UPDATE ora 19.10: MApN anunță că un nou fragment de dronă a fost descoperit în Marea Neagră, la intrarea pe brațul Sulina. Specialiștii EOD au ridicat obiectul. De această dată, bucata de dronă era încărcată cu explozibil.

„Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect.

În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18.17.

O intervenție similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

Forțele Navale Române mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

Fragmentul de dronă ar fi fost adus de valuri pe plaja din Constanța

Știrea inițială: Persoanele aflate vineri după-amiază pe plaja Modern din Constanța au observat un fragment de dronă adus de valuri la țărm și au alertat autoritățile, potrivit portalului de știri News.ro.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au stabilit că este vorba, cel mai probabil, despre o aripă de dronă. Componenta respectivă nu avea încărcătură explozivă și nu reprezenta un pericol pentru populație.

Obiectul a fost ridicat de specialiști și urmează să fie analizat

Obiectul a fost ridicat de pe plajă de către echipele specializate și urmează să fie supus unor analize detaliate efectuate de specialiști pentru identificarea originii și naturii acestuia.

În ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost aduse de apele Mării Negre la țărm în diverse stațiuni de pe litoralul românesc. Chiar pe plaja Modern din Constanța au fost descoperite fragmente de dronă, la finalul lunii august.

În majoritatea acestor cazuri, componentele descoperite nu au reprezentat un pericol. Totuși, în urmă cu câteva zile, un fragment de dronă care conținea încărcătură explozivă a fost identificat pe plaja din stațiunea Olimp, fiind ulterior detonat în condiții de siguranță pe malul mării de către pirotehniști, precizează sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE