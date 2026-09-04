Ce a transmis Adriana Săftoiu

Adriana Săftoiu a oferit o reacție în exclusivitate pentru Cotidianul.

„Mă uimește faptul că hotărârea prin care am fost numită președinte-director general la televiziune, care nu a fost atacată de AUR ca neconstituțională, totuși Curtea a decis că este neconstituțională. Înțeleg că nici măcar această hotărâre, Hotărârea 50, nu a fost discutată în plenul CCR.

Pur și simplu apare în motivare ca o extensie a Hotărârii 45 – decizia a fost extinsă și către Hotărârea 50. Mie mi se pare destul de grav”, a declarat Adriana Săftoiu, pentru Cotidianul.

În continuare, atunci când a fost întrebată dacă suspectează o ingerință politică sau un interes politic la mijloc, în toată această ecuație, ea a răspuns:

„Sincer, mi-e și frică să suspectez așa ceva, pentru că ar fi extraordinar de grav să mă gândesc că CCR ia decizii în funcție de interesele politice ale momentului.

Dar pentru mine este un mare semn de întrebare cum a putut să apară în motivare acest lucru. Adică declari o hotărâre neconstituțională fără ca cineva să fi sesizat, să fi cerut să judeci așa ceva, prin urmare nici nu ai judecat”, a spus ea pentru Cotidianul.

Totodată, fiind întrebată dacă se gândește să aibă o reacție, să facă un demers sau va accepta pur și simplu decizia, aceasta a spus:

„Aici nu e vorba despre mine, sincer vă spun. Nu e vorba despre faptul că mai sunt sau nu mai sunt președinte-director general. Este vorba, efectiv, de un principiu. Iar asta mi se pare îngrijorător: că, în acest moment, Curtea Constituțională a trecut în motivare ceva ce nici măcar nu a deliberat”, a spus Adriana Săftoiu.

Care a fost reacția lui Robert Schwartz

Într-un punct de vedere pentru Cotidianul, Robert Schwartz nu a dorit să comenteze decizia Curții Constituționale.

„Așa cum nu am comentat decizia CCR nici atunci când a fost luată (29.04.), așa nu am ce comenta nici acum, după publicarea ei. Vă recomand să citiți și să prezentați publicului – pentru echidistanță – și opinia separată, publicată în Monitorul Oficial din 4.09.26.

Pentru bunăstarea media publice ar fi de dorit ca European Media Freedom Act (EMFA) să fie aplicat și în România, în mod special art. 5”, a transmis redacției Cotidianul, Robert Schwartz.

Adriana Săftoiu și Robert Schwartz nu mai pot conduce TVR și Radio România în actuala formulă

Adriana Săftoiu și Robert Schwartz nu mai pot conduce TVR și Radio România în actuala formulă, după ce deciziile Curții Constituționale privind numirile făcute de Parlament au fost publicate în Monitorul Oficial.

CCR a stabilit că modul în care au fost împărțite locurile din consiliile de administrație nu a respectat ponderea partidelor în Parlament, iar procedura trebuie refăcută, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, deși cele două CA-uri au fost demise, Săftoiu și Schwartz asigură, cu titlu de interimari, gestionarea afacerilor curente ale instituțiilor, cum ar fi plata salariilor, până când Parlamentul validează noi consilii de administrație.

Deciziile CCR fuseseră pronunțate încă din 29 aprilie 2026. Efectele lor juridice s-au produs însă odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Este vorba despre Decizia nr. 394, privind Consiliul de Administrație al TVR, și Decizia nr. 395, referitoare la conducerea Radio România.









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