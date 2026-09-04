UPDATE. Universitatea Ovidius confirmă perchezițiile DNA de la Facultatea de Medicină.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, Universitatea „Ovidius” din Constanța confirmă că, în dimineața zilei de vineri, 4 septembrie 2026, reprezentanți ai Serviciului Teritorial Constanța al Direcției Naționale Anticorupție desfășoară activități procedurale la sediul Facultății de Medicină.

Universitatea cooperează pe deplin cu organele de anchetă și pune la dispoziția acestora, în condițiile legii, documentele și informațiile solicitate. Având în vedere că demersurile procedurale sunt în desfășurare, instituția nu poate oferi, în acest moment, informații suplimentare”, transmite UOC, conform Info Sud-Est.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Publicația menționată scrie că sunt vizați profesori de la catedra de Anatomie. De asemenea, presupusa șpagă ar avea legătură cu promovarea examenelor, mai scrie Info Sud-Est.

Universitatea Ovidius, instituție de stat, are o vechime de 35 de ani şi 16 facultăţi.

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