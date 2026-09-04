Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, discuții pe teme financiare, efort de a ajunge la informațiile necesare. Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, cei tineri se vor concentra pe examene, restanțe, verificări; cei maturi se vor confrunta cu situații delicate în care vor trebui să facă un adevărat tur de forță ca să nu intre în conflict cu persoane puse pe dispute; cu toată rezistența celor născuți în zodia Taurului în fața acestor provocări, nu este exclus ca aceștia să le dea provocatorilor câteva răspunsuri care să-i pună la punct.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, una sau mai multe chestiuni oficiale vor trebui rezolvate; un aspect particular se poate materializa pe fondul acestui tranzit în cazul celor care trăiesc în afara granițelor și care vor trebui să depună diligențe pe lângă instituțiile de resort pentru a rămâne în legalitate.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, relațiile personale vor evolua pe fondul fazei de Lună Nouă în Fecioară, care va avea loc în ziua de 11 septembrie și care ar putea marca o schimbare în registrul afectiv, ea producându-se în casa a V-a a relațiilor sentimentale ale Taurilor. Unii nativi ar putea întâlni o persoană cu care să ajungă destul de repede la o relație apropiată.

În dimineața zilei de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului și, timp de patru luni, va avea un traseu complicat, ea revenind, la un moment dat, în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde; va părăsi definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va pune probleme parteneriale, mai ales între soți (căsătorie, separare, divorț, împăcare).

Pe 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va constitui un factor astral de ajutor pentru nativi în toate discuțiile pe teme de muncă, negociere a unui contract, exprimarea unei revendicări salariale, angajare.

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