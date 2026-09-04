Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, relațiile afective vor fi instabile, Vărsătorii lăsând impresia că vor să se îndepărteze de o persoană dragă lor până atunci ori să conducă relația spre o despărțire.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, muncă sub presiune, relații cu colegii sau cu superiorii anevoioase, dialoguri pe teme de muncă în care se formulează reproșuri sau nemulțumiri. Nativii vor avea un nivel scăzut de rezistență fizică și psihică, vor fi tot timpul obosiți, vor simți nevoia să facă pauze pentru a se reface și nu vor avea randamentul corespunzător; posibile disfuncții gastrice, metabolice, digestive.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, relațiile parteneriale pot trece printr-un moment favorabil: acorduri, asocieri, proiecte comune, semnarea unor contracte, înțelegerea soților, rezoluții pe cale administrativă sau juridică corecte. Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, casa a VIII-a a beneficiilor materiale și financiare sau patrimoniale va suferi influența Lunii Noi în Fecioară, din 11 septembrie, care va tranșa situația ori va crea o nouă dimensiune, un nou sens pe calea soluționării ei.

În ziua de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, la un moment dat, va reveni în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde, și va părăsi definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va juca un rol pozitiv, interesant în sectorul profesiei, al funcției, al imaginii, al puterii dar va fi nevoie de multă abilitate pentru a extrage latura pozitivă a acestei influențe astrale.

În seara zilei de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, le va da posibilitatea celor care se prezintă în medii universitare, academice sau de elită să facă o figură frumoasă prin modul de abordare a unei teme sau prin susținerea unui proiect.

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