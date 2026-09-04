Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, gânduri și amintiri care le vor umbri starea de bine interioară. Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, cu ajutorul Lunii în tranzit prin semnul lor zodiacal, Racii vor reuși să facă față unor probleme personale sau provocărilor profesionale.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, posibil moment al abordării cu argumente juridice a unei chestiuni contractuale sau salariale ori poate ca efect al unor nereguli de ultim moment generate de niște reorganizări în interiorul instituției unde lucrează, care îi dezavantajează în mod evident.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, comunicarea va juca un rol important în acest răstimp pe fondul influenței pe care o va exercita asupra acestui sector, cât și asupra învățăturii, exprimării în public sau într-un context oficial a nativilor Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie.

Posibile schimbări de atitudine în contextul apariției unor informații esențiale referitoare la frații, vecinii, cunoscuții ocazionali sau unele persoane cu statut public pe care nativii le creditau cu niște calități ce se vor dovedi a fi fost o impresie de moment care nu s-a bazat pe cunoașterea corectă a naturii umane.

În ziua de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, pe fondul unei mișcări retrograde, ea va reveni în Balanță și va părăsi definitiv Scorpionul, pe 7 ianuarie 2027, timp în care va străbate sectorul relațiilor sentimentale, al creativității și al relațiilor dintre nativi și copiii lor, generând atât situații plăcute, cât și revizuiri ale atitudinii și convingerilor lor care nu le vor face plăcere. Pe 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va permite evaluarea lucidă a problemelor domestice, gospodărești, patrimoniale, locative sau de familie.

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