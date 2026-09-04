Vedeta Pro TV a decis că e cazul să facă o schimbare după vacanța din luna iunie. La acel moment, cântarul indica 65 de kilograme, o greutate care îi crea un disconfort. Magda Pălimariu și-a promis atunci că nu va mai apărea pe plajă fără să fie pe deplin mulțumită de aspectul ei fizic.

Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme

„Am vrut să ajung la greutatea mea de dinainte de a rămâne însărcinată și mai exact la 56 de kilograme, pentru că am avut ceva. Poate că nu se vedea foarte tare, dar m-am simțit eu … Aveam 65 kg aproape. Nu am ajuns încă la acele kilograme, dar deja mă simt mai bine în pielea mea. Am 57 kg, deci mai am un kilogram. Oricum mă opresc, gata, nu vreau nici să fiu prea slabă, că după aceea o dau în altele”, a declarat, pentru Libertatea, Magda Pălimariu.

Magda Palimariu – Pro TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Toată transformarea a pornit de la o promisiune fermă, pe care și-a făcut-o după ce a analizat fotografiile din vacanță în care apărea în costum de baie.

„În iunie am fost în prima vacanță. Și de atunci am jurat că eu nu mă mai întorc așa niciodată pe plajă. M-am văzut în costum de baie și am zis că nu, așa nu se poate! Și m-am întors și m-am apucat de slăbit, pe la finalul lunii iunie am început procesul de transformare”, a adăugat prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Magda Pălimariu a recunoscut că dobândise obiceiuri nesănătoase, care îi puneau în pericol silueta. Cina târzie, luată de regulă după ce fiul ei, Axel, adormea, devenise o regulă greu de întrerupt, iar pofta de dulciuri nu era ușor de gestionat.

Pentru a reintra în ritm și a-și recăpăta disciplina de dinainte de sarcină, vedeta a apelat la nutriționist. „M-a ajutat. Eu am încercat și anul trecut să slăbesc, însă aveam nevoie de o anumită disciplină pe care eu nu mai reușeam să o dobândesc singură. De când îl am pe băiețelul meu, Axel, nu am mai reușit să mai am un program prin care să pot să-mi permit să mănânc la anumite ore și așa mai departe. Dobândisem un obicei foarte prost, să mănânc seara după ce adorme el. M-am obișnuit așa și a devenit o rutină, ca să spun, și mi se părea ciudat să nu mănânc, cum să mă abțin eu de la dulciuri?”, ne-a povestit ea.

Magda Pălimariu: „Întotdeauna am la mine un iaurt fără lactoză”

Cu un plan bine structurat, prezentatoarea a reușit să elimine complet zahărul din alimentație și să renunțe definitiv la mesele nocturne. „Acum, datorită acestui program cu Carmen, am reușit să am disciplina pe care mi-o doream de mult, pe care o aveam și înainte, de fapt. De data asta nu am mai mâncat dulciuri deloc și asta m-a ajutat foarte mult. Nu am mai mâncat seara târziu”, a subliniat Magda Pălimariu.

Pe lângă organizarea meselor principale, vedeta folosește și un truc simplu pentru momentele în care timpul nu îi permite să mănânce la fix sau când apare senzația neașteptată de foame. Pentru a evita tentațiile calorice din oraș, ea are grijă să aibă mereu la ea o opțiune la îndemână: „Acesta este un secret poate: întotdeauna am la mine un iaurt fără lactoză, nu plec de acasă fără el”, a declarat, pentru Libertatea, Magda Pălimariu.

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