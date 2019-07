„Ne-am dorit să fie extraordinar de restrâns, nu restrâns. Nici familiile noastre nu au participat la cununie. Era foarte cald afară și să o luăm prin primărie pe Zenaida cu oameni mulți și să o agităm, să transpire, să se plictisească… Nu am vrut treaba asta. Am fost, am semnat certificatul de soț și soție. Ăsta a fost scopul nostru la primărie. Nu a durat extraordinar de mult, dar am vrut să separăm lucrurile. Cununia civilă s-a făcut în mod restrâns pentru că dacă am fi invitat un prieten s-ar fi supărat restul prietenilor”, a declarat Adelina Pestrițu pentru VIVA!.

Pe 3 august, Zenaida împlinește un an, iar Adelina Pestrițu va organiza o petrecere pentru fiica ei.

„Nu am stabilit. Este foarte grea această decizie. E cea mai grea decizie. Sunt topită după ea, după nici trei ore sunt topită de dor și îmi e foarte greu. Ne-am gândit că luna de miere ar trebui să doar pentru noi, dar nu putem să plecăm o săptămână, două săptămâni pentru că nu putem să stăm fără Zenaida. Oricum nu putem să plecăm imediat după nuntă, pentru că vom fi nași de două ori, iar înainte să fim nași avem turta ei. Suntem prinși în tot felul de evenimente”, a mai dezvăluit Adelina Pestrițu.

Citeşte şi:

Andreea Raicu vrea să devină mamă. „Nu sunt însărcinată. Nu încă”