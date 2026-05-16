Conform CV-ului, șeful ASF a absolvit o universitate când aceasta încă nu exista

Alexandru Petrescu este președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de la sfârșitul anului 2023. ASF supraveghează tot ce mișcă în piețele financiare nonbancare  din România, având control asupra pieței asigurărilor, pieței de capital și a pensiilor private. De ASF se mai aude când falimentează vreo firmă de asigurări sau când se mai încearcă să se umble pe la pensiile private.

Ozark de România cu iz de PSD. Alexandru Petrescu, șeful Autorității de Supraveghere Financiară, și-a înființat o firmă inspirată de serialul american din care a scos profituri frumoase din consultanță
Alexandru Petrescu. Foto: asfromania.ro

Alexandru Petrescu a fost ministru al Economiei și ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Grindeanu și ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în Guvernul Dăncilă. În timpul ultimului mandat de ministru, a fost, de asemenea, responsabil pentru coordonarea agendei Pieței Unice Digitale Europene, în calitate de președinte al Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE). Petrescu a fost, pentru aproape un an, și consilier al ministrului de Finanțe Adrian Câciu. O altă funcție importantă ocupată de Petrescu a fost de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, funcție din care a venit la ASF. 

La stat, Petrescu a mai fost director și a făcut parte din mai multe consilii de administrație sau de supraveghere ale unor entități de stat cum ar fi Fondul Român de Contragarantare SA, Societatea Națională Transport Feroviar de Călători – CFR – Călători SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Poșta Română Broker de Asigurare SA, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, Fondul de Compensare a Investițiilor SA (controlat tot de ASF) sau Compania Națională Poșta Română.

Înainte să se pună la dispoziția statului român, Petrescu a lucrat la mai multe companii din domeniul financiar-bancar din Marea Britanie. Salariul lui Petrescu de la ASF este de aproape nouă mii de euro și asta după tăierile de anul trecut. Interesant este că singura pagină care nu funcționează pe site-ul ASF este cea care face referire la salarii. Conform ultimei declarații de avere, din iunie 2024, Petrescu a avut venituri de la stat care au însumat peste 175 de mii de lei din funcțiile de consilier personal al ministrului de Finanțe, membru în consiliile de supraveghere ale Fondului Român de Contragarantare și Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, membru în consiliile de administrație ale Fondului de Compensare a Investitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și președinte ASF.

Hazliu este că în CV, Petrescu spune ca „a obținut în 2001 licența – BSc (Hons) – în Administrarea Afacerilor la University of South Wales, Marea Britanie”. Doar că universitatea cu pricina a fost înființată abia în anul 2013 când au fuzionat două universități.

Afacerea Ozark Advisory

Fost președinte al PSD Diaspora, constănțeanul Alexandru Petrescu a avut timp și de businessuri private în care s-a asociat cu alți politicieni și cu afaceriști cunoscuți.

Prima afacere a lui Petrescu a fost deschisă în anul 2018 și se numește Ozark Advisory SRL cu activități de consultanță în management. 

În anul 2024, firma a avut un profit de 60 de mii de lei la o cifră de afaceri mai mare de 215 mii de lei și cu un singur angajat. În același an, Petrescu a declarat că firma i-a adus dividende în valoare de 410.750 de lei. Ceea ce este de înțeles, având în vedere că, în anul 2023, Ozark Advisory a făcut profituri de 425.420 de lei.

Dar firma a fost tot timpul profitabilă și a făcut profituri serioase pentru că, în 2022, i-a adus lui Petrescu dividende de peste 368 de mii de lei, iar în 2023, de aproape un milion de lei. 

Oricum, totul se adaugă la salariul lunar exorbitant de la ASF.

Asociat cu un traseist politic

În 2023, Ozark Advisory fondează compania Smart Electric Group SRL, alături de Danirom Company SRL, Diana Bianca Roșca (membră PSD, fost consultant la Instituția Prefectului Municipiului București, fost consilier la Camera Deputaților, consilier la Autoritatea Electorală Permanentă), DCP Security Consulting SRL, Economic Confort SRL, Smart Consulting Assistance SRL și First Financial Telecom SRL (cu obiect de activitate „alte transporturi terestre de călători”). Iar după fix un an, firma este radiată.

Firmele sunt cu îndeletniciri din cele mai diverse: lucrări de instalații electrice, activități de consultanță în tehnologia informației și de management a mijloacelor de calcul, restaurante, activităţi de contabilitate şi audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal. Iar cele mai interesante sunt firmele Danirom Company SRL și First Financial Telecom SRL.

Prima a fost o firmă de protecție și pază fondată, în 1992, de omul de afaceri Călin Radu Nae, pe care Libertatea l-a mai găsit asociat și cu celebrul traseist politic și iubitor de funcții la stat Corneliu Vișoianu

De-a lungul timpului, asociații Danirom s-au tot schimbat, printre ei fiind, la un moment dat, și Alistar Security, controlată de Dan Alistar (cercetat în 2015 pentru evaziune fiscală). Acum, firma este deținută de constănțeanul Bogdan Mădălin Roibu și se ocupă cu „lucrări de instalații electrice”.

First Financial Telecom SRL este deținută de Cătălin Edmond Tălmăcean (fost membru marcant al PNL și apoi al PDL, Forța Civică, PMP și UNPR, iar acum cochetează cu PSD), care a deținut, între 2004 și 2008, funcția de consilier general la Primăria Sectorului 2. Tălmăcean a fost legat de diverse cluburi și restaurante din Centrul Vechi al Capitalei, dar a devenit viral în 2011, când, după o apariție într-o emisiune de televiziune unde a dansat „moonwalk” și a imitat mișcările lui Michael Jackson pe melodia „Bad”, Tălmăcean a fost implicat în multe afaceri, dar a mai fost și director în firma Danirom Company SRL (asociată cu Ozark Advisory).

Ozark de România cu iz de PSD. Alexandru Petrescu, șeful Autorității de Supraveghere Financiară, și-a înființat o firmă inspirată de serialul american din care a scos profituri frumoase din consultanță
Cătălin Edmond Tălmăcean. Foto: Facebook

O altă afacere fondată de Alexandru Petrescu în anul 2021 este Paumall Systems SRL, care se ocupă de „repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice”. Alături de el, la deschiderea firmei, au fost Theodora Iuliana Alistar (soția lui Dan Alistar, femeie de afaceri din domeniul protecției și pazei legată de Alistar Security și Romanian Security Systems, firme abonate la contracte cu statul), Cătălin Edmond Tălmăcean (celebrul imitator de Michael Jackson) și Nicolae Pomosnicu (a părăsit firma după un an în favoarea bulgarului Velin Ganev, fondatorul Danubius Exim, una dintre cele mai mari companii de import și distribuție de case de marcat și soluții de plată din România, firmă cu multe contracte cu statul). Firma a fost radiată acum doi ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Știri România 11:00
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Știri România 09:41
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Parteneri
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Adevarul.ro
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Fanatik.ro
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Șefa delegației României la Eurovision 2026, mesaj înainte de finală. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Stiri Mondene 11:44
Șefa delegației României la Eurovision 2026, mesaj înainte de finală. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Stiri Mondene 11:00
Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
ObservatorNews.ro
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Mediafax.ro
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax.ro
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Politică 15 mai
Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Politică 15 mai
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?