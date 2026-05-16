Conform CV-ului, șeful ASF a absolvit o universitate când aceasta încă nu exista

Alexandru Petrescu este președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de la sfârșitul anului 2023. ASF supraveghează tot ce mișcă în piețele financiare nonbancare din România, având control asupra pieței asigurărilor, pieței de capital și a pensiilor private. De ASF se mai aude când falimentează vreo firmă de asigurări sau când se mai încearcă să se umble pe la pensiile private.

Alexandru Petrescu.

Alexandru Petrescu a fost ministru al Economiei și ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Grindeanu și ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în Guvernul Dăncilă. În timpul ultimului mandat de ministru, a fost, de asemenea, responsabil pentru coordonarea agendei Pieței Unice Digitale Europene, în calitate de președinte al Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE). Petrescu a fost, pentru aproape un an, și consilier al ministrului de Finanțe Adrian Câciu. O altă funcție importantă ocupată de Petrescu a fost de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, funcție din care a venit la ASF.

La stat, Petrescu a mai fost director și a făcut parte din mai multe consilii de administrație sau de supraveghere ale unor entități de stat cum ar fi Fondul Român de Contragarantare SA, Societatea Națională Transport Feroviar de Călători – CFR – Călători SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Poșta Română Broker de Asigurare SA, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, Fondul de Compensare a Investițiilor SA (controlat tot de ASF) sau Compania Națională Poșta Română.

Înainte să se pună la dispoziția statului român, Petrescu a lucrat la mai multe companii din domeniul financiar-bancar din Marea Britanie. Salariul lui Petrescu de la ASF este de aproape nouă mii de euro și asta după tăierile de anul trecut. Interesant este că singura pagină care nu funcționează pe site-ul ASF este cea care face referire la salarii. Conform ultimei declarații de avere, din iunie 2024, Petrescu a avut venituri de la stat care au însumat peste 175 de mii de lei din funcțiile de consilier personal al ministrului de Finanțe, membru în consiliile de supraveghere ale Fondului Român de Contragarantare și Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, membru în consiliile de administrație ale Fondului de Compensare a Investitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și președinte ASF.

Hazliu este că în CV, Petrescu spune ca „a obținut în 2001 licența – BSc (Hons) – în Administrarea Afacerilor la University of South Wales, Marea Britanie”. Doar că universitatea cu pricina a fost înființată abia în anul 2013 când au fuzionat două universități.

Afacerea Ozark Advisory

Fost președinte al PSD Diaspora, constănțeanul Alexandru Petrescu a avut timp și de businessuri private în care s-a asociat cu alți politicieni și cu afaceriști cunoscuți.

Prima afacere a lui Petrescu a fost deschisă în anul 2018 și se numește Ozark Advisory SRL cu activități de consultanță în management.

În anul 2024, firma a avut un profit de 60 de mii de lei la o cifră de afaceri mai mare de 215 mii de lei și cu un singur angajat. În același an, Petrescu a declarat că firma i-a adus dividende în valoare de 410.750 de lei. Ceea ce este de înțeles, având în vedere că, în anul 2023, Ozark Advisory a făcut profituri de 425.420 de lei.

Dar firma a fost tot timpul profitabilă și a făcut profituri serioase pentru că, în 2022, i-a adus lui Petrescu dividende de peste 368 de mii de lei, iar în 2023, de aproape un milion de lei.

Oricum, totul se adaugă la salariul lunar exorbitant de la ASF.

Asociat cu un traseist politic

În 2023, Ozark Advisory fondează compania Smart Electric Group SRL, alături de Danirom Company SRL, Diana Bianca Roșca (membră PSD, fost consultant la Instituția Prefectului Municipiului București, fost consilier la Camera Deputaților, consilier la Autoritatea Electorală Permanentă), DCP Security Consulting SRL, Economic Confort SRL, Smart Consulting Assistance SRL și First Financial Telecom SRL (cu obiect de activitate „alte transporturi terestre de călători”). Iar după fix un an, firma este radiată.

Firmele sunt cu îndeletniciri din cele mai diverse: lucrări de instalații electrice, activități de consultanță în tehnologia informației și de management a mijloacelor de calcul, restaurante, activităţi de contabilitate şi audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal. Iar cele mai interesante sunt firmele Danirom Company SRL și First Financial Telecom SRL.

Prima a fost o firmă de protecție și pază fondată, în 1992, de omul de afaceri Călin Radu Nae, pe care Libertatea l-a mai găsit asociat și cu celebrul traseist politic și iubitor de funcții la stat Corneliu Vișoianu.

De-a lungul timpului, asociații Danirom s-au tot schimbat, printre ei fiind, la un moment dat, și Alistar Security, controlată de Dan Alistar (cercetat în 2015 pentru evaziune fiscală). Acum, firma este deținută de constănțeanul Bogdan Mădălin Roibu și se ocupă cu „lucrări de instalații electrice”.

First Financial Telecom SRL este deținută de Cătălin Edmond Tălmăcean (fost membru marcant al PNL și apoi al PDL, Forța Civică, PMP și UNPR, iar acum cochetează cu PSD), care a deținut, între 2004 și 2008, funcția de consilier general la Primăria Sectorului 2. Tălmăcean a fost legat de diverse cluburi și restaurante din Centrul Vechi al Capitalei, dar a devenit viral în 2011, când, după o apariție într-o emisiune de televiziune unde a dansat „moonwalk” și a imitat mișcările lui Michael Jackson pe melodia „Bad”, Tălmăcean a fost implicat în multe afaceri, dar a mai fost și director în firma Danirom Company SRL (asociată cu Ozark Advisory).

Cătălin Edmond Tălmăcean.

O altă afacere fondată de Alexandru Petrescu în anul 2021 este Paumall Systems SRL, care se ocupă de „repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice”. Alături de el, la deschiderea firmei, au fost Theodora Iuliana Alistar (soția lui Dan Alistar, femeie de afaceri din domeniul protecției și pazei legată de Alistar Security și Romanian Security Systems, firme abonate la contracte cu statul), Cătălin Edmond Tălmăcean (celebrul imitator de Michael Jackson) și Nicolae Pomosnicu (a părăsit firma după un an în favoarea bulgarului Velin Ganev, fondatorul Danubius Exim, una dintre cele mai mari companii de import și distribuție de case de marcat și soluții de plată din România, firmă cu multe contracte cu statul). Firma a fost radiată acum doi ani.





